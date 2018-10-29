Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)
Он официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Он официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
В 1956 году в Мьянме британский геолог Артур Пейн нашел необычный
Найденный кристалл назвали в честь его открывателя — пейнит. Драгоценный камень моментально привлек внимание коллекционеров со всего мира, особенно учитывая тот факт, что всего было найдено около 30 экземпляров. Это также повлияло на цену минерала, сделав его самым редким и дорогостоящим камнем в мире. Его официально занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
На сегодняшний день огранено не более 10 экземпляров пейнита. Большинство камней находятся в частных коллекциях и лишь три — в музеях. Драгоценными образцами редкого камня обладают Британский музей естествознания, Калифорнийский институт технологии и
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