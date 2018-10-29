Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова обвинила Поргину в пиаре на муже: россияне возмущены
Очень дорогой «Порше» нашел хозяина за считанные минуты
Игорь Николаев трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения
Елена Корикова покорила соцсети естественной красотой
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Владимир Познер рассказал о катастрофе для США
Беременная Собчак в своём наряде затмила Семенович
Туктамышева устроила стриптиз на льду после победы над Медведевой
Меньшовой припомнили конфликт с вдовой Караченцова
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова - СМИ
Известна ошибка, допущенная в создании F-35 - СМИ
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Чиновник ПФР, предлагавший работать до 80 лет, умер в 59
Будет моложе Галкина: фанаты не узнали Пугачеву
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
15:53 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)

Он официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Наверх

В 1956 году в Мьянме британский геолог Артур Пейн нашел необычный коричнево-красный камень. Проводя исследования минерала на протяжении нескольких лет, ученый обнаружил в нем алюминий, бор, ванадий, кальций, кислород, хром и цирконий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Найденный кристалл назвали в честь его открывателя — пейнит. Драгоценный камень моментально привлек внимание коллекционеров со всего мира, особенно учитывая тот факт, что всего было найдено около 30 экземпляров. Это также повлияло на цену минерала, сделав его самым редким и дорогостоящим камнем в мире. Его официально занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На сегодняшний день огранено не более 10 экземпляров пейнита. Большинство камней находятся в частных коллекциях и лишь три — в музеях. Драгоценными образцами редкого камня обладают Британский музей естествознания, Калифорнийский институт технологии и Научно-исследовательская лаборатория драгоценных камней в Люцерне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Lion Air рассказала о неисправности на разбившемся Boeing 737
Меркель обвалила евро
Основательница WWF в России погибла в Брянской области
Бывшая королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Ученые назвали девять неизбежных признаков старения организма
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
Зонд «Акацуки» получил красивые «цветные» фотографии Венеры
Спорт
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине Руководство красно-белых выбирает между ним и наставником тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, который уже попрощался с игроками «канониров»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Самые надёжные авто: в лидерах — «японцы» и «корейцы» Consumer Reports на основе опроса более 500 000 владельцев автомобилей составил очередной рейтинг надёжности автомобилей
Кино
Екатерина Скулкина заменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре» Звезда Comedy Woman попробовала себя в роли «звездного защитника»
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Как комбинировать разные напольные покрытия: 7 примеров
Дети
Полина Диброва ждет четвертого ребенка Жена телеведущего прячет фигуру под объемной одеждой
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь