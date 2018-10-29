Чешский лес привлек туристов головами «чертей»

Две скальные скульптуры достигают 10 метров в высоту. Дождь, ветер, сырость «обработали» скалы так, что они кажутся очень древними. Кому-то Головы чертей напоминают языческих идолов тысячелетней давности.

На самом деле скульптуры создал в середине XIX века Вацлав Левы — известный чешский скульптор. Левы начинал как столяр-самоучка. По рекомендации своего мецената Антонина Вейта мастер отправился изучать скульптуру в Мюнхене. Он творил в Праге и Риме, а в последние годы жизни обучал мастерству учеников.