Чешский лес привлек туристов головами «чертей»
Они напоминают языческих идолов тысячелетней давности.
Они напоминают языческих идолов тысячелетней давности.
Неподалеку от чешской деревеньки Желизы можно увидеть необычные скалы — Головы чертей.
Две скальные скульптуры достигают 10 метров в высоту. Дождь, ветер, сырость «обработали» скалы так, что они кажутся очень древними.
На самом деле скульптуры создал в середине XIX века Вацлав Левы — известный чешский скульптор. Левы начинал как
Головы чертей созданы по мотивам чешских народных сказок в традиции народной деревянной скульптуры. Это известная чешская достопримечательность.
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