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18:06 (мск), источник: Mail Новости

Чешский лес привлек туристов головами «чертей»

Они напоминают языческих идолов тысячелетней давности.

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Неподалеку от чешской деревеньки Желизы можно увидеть необычные скалы — Головы чертей.

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Две скальные скульптуры достигают 10 метров в высоту. Дождь, ветер, сырость «обработали» скалы так, что они кажутся очень древними. Кому-то Головы чертей напоминают языческих идолов тысячелетней давности.

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На самом деле скульптуры создал в середине XIX века Вацлав Левы — известный чешский скульптор. Левы начинал как столяр-самоучка. По рекомендации своего мецената Антонина Вейта мастер отправился изучать скульптуру в Мюнхене. Он творил в Праге и Риме, а в последние годы жизни обучал мастерству учеников.

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Головы чертей созданы по мотивам чешских народных сказок в традиции народной деревянной скульптуры. Это известная чешская достопримечательность.

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