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19:55 (мск), источник: Mail Hi-Tech

Не удивили: что показала Apple на очередной презентации

Apple этой осенью решили провести две презентации, чтобы отделить анонс компьютеров и планшетов от айфонов. На презентации нам показали новый MacBook Air с Retina-дисплеем, обновленный Mac mini и iPad Pro с маленькими рамками и Face ID. Про беспроводную зарядку AirPower компания не вспоминает.

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MacBook Air

По сути, новый Air стал обновленной версией прошлогоднего MacBook Pro 13 без тачбара, внешне они выглядят одинаково. Он получил 13,3-дюймовый дисплей с Retina-разрешением (2560×1600 пикселей). Есть три цвета — золотой, серебристый и темно-серый.

Источник: hi-tech.mail.ru

С корпуса убрали все старые разъемы. Остался только 3,5 мм для наушников и два порта Thunderbolt 3 с интерфейсом USB Type-C, один из них используется для зарядки. Клавиатура теперь использует новые клавиши-бабочки третьего поколения, которые не должны залипать от мусора и пыли, как это делали предыдущие. В кнопку включения встроили сканер Touch ID, теперь вместо пароля можно использовать отпечаток пальца.

Источник: hi-tech.mail.ru

В самом толстом месте корпус имеет толщину 1,56 см, а весит ноутбук всего 1,25 кг. Компания обещает автономность до 12 часов работы в интернете или 13 часов просмотра фильмов.

Источник: hi-tech.mail.ru

Работает MacBook Air на восьмом поколении процессоров Intel Core i5 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Оперативной памяти может быть 8 или 16 ГБ, а SSD-накопитель до 1,5 ТБ, но в России пока доступны модели только с 128 или 256 ГБ памяти.

Предзаказ на MacBook Air доступен с сегодняшнего дня, старт продаж запланирован на 7 ноября.

Цены:

  • MacBook Air 8/128 ГБ — 104 990 рублей;
  • MacBook Air 8/256 ГБ — 120 990 рублей.

Mac mini

Спустя много лет, Apple решила вспомнить про Mac mini. Это такой маленький компьютер, напоминающий медиа-плеер. Он предназначен для несложных задач, вроде работы с документами или несложной обработки фотографий.

Источник: hi-tech.mail.ru
Источник: hi-tech.mail.ru

Внешне Mac mini практически не изменился, только теперь он стал темно-серым. Все нововведения спрятаны внутри: он работает на восьмом поколении процессоров Intel, в России есть варианты с Core i3 и i5. Оперативной памяти от 8 ГБ и 128 или 256 ГБ SSD. Остается целый ряд классических разъемов — четыре USB Type-C, два полноразмерных USB-A, HDMI, 3,5 мм для наушников и даже Ethernet.

Цены:

  • Mac mini i3/8/128 ГБ — 68 990 рублей;
  • Mac mini i5/8/256 ГБ — 93 990 рублей.

iPad Pro

Это самое крупное обновление линейки планшетов Apple, особенно в плане внешнего вида. В первую очередь заметно изменение лицевой стороны: убрали традиционную кнопку Home со сканером Face ID, а рамки стали меньше. На замену отпечатку пальца пришел сенсор Face ID, появившийся в прошлом году. Сканер лица умеет работать в вертикальном и горизонтальном положении, вертеть планшет для разблокировки не придется.

Источник: hi-tech.mail.ru

Теперь есть модели iPad Pro с экранами на 11 и 12,9 дюйма. Из внешних изменений еще можно отметить выпирающую камеру. Работают планшеты на новом процессоре Apple A12X Bionic, а встроенной памяти может быть 64, 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Источник: hi-tech.mail.ru
Источник: hi-tech.mail.ru
Источник: hi-tech.mail.ru
Источник: hi-tech.mail.ru

Неожиданным шагом для компании стал отказ от разъема Lightning в планшетах — вместо него используется USB Type-C. Новые iPad Pro умеют работать с переходниками от MacBook, так что их можно подключать к монитору и даже заряжать от них айфон. А вот отказ от отдельного разъема 3,5 мм для наушников сюрпризом не стал, этого давно ждали.

Теперь придется подключать только беспроводные наушники или искать проводные с разъемом Type-C, а это редкость.

Вместе с планшетами представили новый Apple Pencil, который теперь крепится к боковой рамке планшета на магнитах. В таком положении он еще и заряжается, без прямого подключения в разъем планшета, как это было раньше. Если у вас остался старый карандаш, то зарядить его от нового планшета не получится, придется покупать новый.

Источник: hi-tech.mail.ru

Еще компания показала графические возможности планшета в играх на примере NBA. Заодно продемонстрировали, как на iPad работает полноценный Photoshop.

Цены

  • iPad Pro 11″ 64/256/512/1024 ГБ — 65 990, 77 990, 93 990 b 125 990 рублей;
  • iPad Pro 12,9″ 64/256/512/1024 ГБ — 81 990, 93 990, 109 990 и 141 990 рублей.

От Apple так и не дождались анонса беспроводной зарядки AIrPower, которую анонсировали еще год назад. Она пропала с сайта компании и нигде больше не упоминается. Также ни слова о новой версии AirPods с кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Мы ожидали, что компания покажет их на второй осенней презентации, но этого не произошло.

Источник: hi-tech.mail.ru
Источник: hi-tech.mail.ru

В конце презентации на сцену вышла известная певица Лана Дель Рей и спела несколько композиций.

Александр Щербаков

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