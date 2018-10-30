Не удивили: что показала Apple на очередной презентации
Apple этой осенью решили провести две презентации, чтобы отделить анонс компьютеров и планшетов от айфонов. На презентации нам показали новый MacBook Air с
Apple этой осенью решили провести две презентации, чтобы отделить анонс компьютеров и планшетов от айфонов. На презентации нам показали новый MacBook Air с
По сути, новый Air стал обновленной версией прошлогоднего MacBook Pro 13 без тачбара, внешне они выглядят одинаково. Он получил 13,3-дюймовый дисплей с
С корпуса убрали все старые разъемы. Остался только 3,5 мм для наушников и два порта Thunderbolt 3 с интерфейсом USB
В самом толстом месте корпус имеет толщину 1,56 см, а весит ноутбук всего 1,25 кг. Компания обещает автономность до 12 часов работы в интернете или 13 часов просмотра фильмов.
Работает MacBook Air на восьмом поколении процессоров Intel Core i5 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Оперативной памяти может быть 8 или 16 ГБ, а
Предзаказ на MacBook Air доступен с сегодняшнего дня, старт продаж запланирован на 7 ноября.
Спустя много лет, Apple решила вспомнить про Mac mini. Это такой маленький компьютер, напоминающий
Внешне Mac mini практически не изменился, только теперь он стал
Это самое крупное обновление линейки планшетов Apple, особенно в плане внешнего вида. В первую очередь заметно изменение лицевой стороны: убрали традиционную кнопку Home со сканером Face ID, а рамки стали меньше. На замену отпечатку пальца пришел сенсор Face ID, появившийся в прошлом году. Сканер лица умеет работать в вертикальном и горизонтальном положении, вертеть планшет для разблокировки не придется.
Теперь есть модели iPad Pro с экранами на 11 и 12,9 дюйма. Из внешних изменений еще можно отметить выпирающую камеру. Работают планшеты на новом процессоре Apple A12X Bionic, а встроенной памяти может быть 64, 256, 512 ГБ или 1 ТБ.
Неожиданным шагом для компании стал отказ от разъема Lightning в планшетах — вместо него используется USB
Вместе с планшетами представили новый Apple Pencil, который теперь крепится к боковой рамке планшета на магнитах. В таком положении он еще и заряжается, без прямого подключения в разъем планшета, как это было раньше. Если у вас остался старый карандаш, то зарядить его от нового планшета не получится, придется покупать новый.
Еще компания показала графические возможности планшета в играх на примере NBA. Заодно продемонстрировали, как на iPad работает полноценный Photoshop.
Цены
От Apple так и не дождались анонса беспроводной зарядки AIrPower, которую анонсировали еще год назад. Она пропала с сайта компании и нигде больше не упоминается. Также ни слова о новой версии AirPods с кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Мы ожидали, что компания покажет их на второй осенней презентации, но этого не произошло.
В конце презентации на сцену вышла известная певица Лана Дель Рей и спела несколько композиций.
Александр Щербаков