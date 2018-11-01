Всех китов на планете пересчитают из космоса
Впервые данные спутника оказались достаточно четкими для этого.
Впервые данные спутника оказались достаточно четкими для этого.
Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) впервые успешно использовали спутниковые снимки, чтобы отслеживать китов.
Они проанализировали перемещения финвалов в Средиземном море, горбачей у Гавайских островов, серых китов у побережья Мексики и других.
Ранее уже были попытки отслеживать перемещения китов с орбиты, но с ограниченным успехом
Новые данные были получены с коммерческого спутника WorldView-3. На момент запуска он имел самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Спутник может различать предметы на поверхности Земли размером от 31 см.
Даже при съемке с высоты 620 км эти снимки позволяют разглядеть животных достаточно четко. Подсчет будет частично автоматизирован с помощью компьютерной программы для поиска по спутниковым данным.
Наблюдения за китами до сих пор проводились с лодок, самолетов и беспилотников. Но с этими средствами диапазон наблюдений ограничен. Спутник дает возможность отследить китов по всему земному шару, подсчитать их количество и понять, что происходит с популяциями и экосистемой в целом. Данные также помогут капитанам кораблей скорректировать маршрут с учетом перемещений этих животных.
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