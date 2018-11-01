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10:50 (мск), источник: Mail Новости

Всех китов на планете пересчитают из космоса

Впервые данные спутника оказались достаточно четкими для этого.

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Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) впервые успешно использовали спутниковые снимки, чтобы отслеживать китов.

Они проанализировали перемещения финвалов в Средиземном море, горбачей у Гавайских островов, серых китов у побережья Мексики и других.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее уже были попытки отслеживать перемещения китов с орбиты, но с ограниченным успехом из-за низкого разрешения снимков. Спутниковые снимки также применяли для мониторинга пингвинов и альбатросов, но речь шла о перемещении целых колоний, а не отдельных особей.

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Новые данные были получены с коммерческого спутника WorldView-3. На момент запуска он имел самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Спутник может различать предметы на поверхности Земли размером от 31 см.

Даже при съемке с высоты 620 км эти снимки позволяют разглядеть животных достаточно четко. Подсчет будет частично автоматизирован с помощью компьютерной программы для поиска по спутниковым данным.

Наблюдения за китами до сих пор проводились с лодок, самолетов и беспилотников. Но с этими средствами диапазон наблюдений ограничен. Спутник дает возможность отследить китов по всему земному шару, подсчитать их количество и понять, что происходит с популяциями и экосистемой в целом. Данные также помогут капитанам кораблей скорректировать маршрут с учетом перемещений этих животных.

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