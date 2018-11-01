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13:29 (мск), источник: Mail Новости

Что растет в Антарктиде и когда там появятся деревья

Когда-то самый южный континент Земли был зеленым. Теперь растительность здесь можно увидеть только на небольших участках, лишенных льда.

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Главные «зеленые» обитатели Антрактиды — это лишайники, грибы, бактерии, водоросли, папоротниковые и цветковые. Они ютятся на четырех так называемых «аренах жизни»: прибрежных островах, оазисах на материке, арене ледникового щита и арене нунатаков — окружённых льдом скалистых пиков.

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В Антарктиде растут всего два вида цветковых растений. Их можно увидеть на Антарктическом полуострове, климат которого самый мягкий на всем континенте. Первый — колобантуса кито, вечнозелёное травянистое растение, с мелкими желтыми или белыми цветками.

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Второй — щучка антарктическая, неприхотливая травка, проросшая среди камней.

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В 1994 году ученые заявили о быстром увеличении числа растений в Антарктике. Это происходит из-за глобального потепления. Средняя температура за половину столетия выросла здесь на 3 градуса.

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На Антарктическом полуострове начала активно формироваться тундра. Через 100 лет здесь даже могут появиться первые деревья, прогнозируют ученые.

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