Что растет в Антарктиде и когда там появятся деревья

Главные «зеленые» обитатели Антрактиды — это лишайники, грибы, бактерии, водоросли, папоротниковые и цветковые. Они ютятся на четырех так называемых «аренах жизни»: прибрежных островах, оазисах на материке, арене ледникового щита и арене нунатаков — окружённых льдом скалистых пиков.
В Антарктиде растут всего два вида цветковых растений. Их можно увидеть на Антарктическом полуострове, климат которого самый мягкий на всем континенте. Первый — колобантуса кито, вечнозелёное травянистое растение, с мелкими желтыми или белыми цветками.
Второй — щучка антарктическая, неприхотливая травка, проросшая среди камней.
В 1994 году ученые заявили о быстром увеличении числа растений в Антарктике. Это происходит
На Антарктическом полуострове начала активно формироваться тундра. Через 100 лет здесь даже могут появиться первые деревья, прогнозируют ученые.
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