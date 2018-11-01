Вечеринка в невесомости: как космонавты отпраздновали Хэллоуин

Сотрудники МКС — люди серьезные, но и им ничто человеческое не чуждо. Астронавт- геофизик и бортинженер Александр Герст опубликовал в Twitter забавные фото из космоса и показал, что космонавтам тоже удалось повеселиться на Хэллоуин.
Как и обычные люди на Земле, астронавты нарядились в костюмы и устроили «страшную» вечеринку.
Герст надел костюм Дарта Вейдера, российский космонавт Сергей Прокопьев перевоплотился в легендарного музыканта Элвиса Пресли, а астронавт НАСА и штатный врач Серена Ауньон-Канселор выбрала образ безумного ученого.
Напомним, что перевоплощаться в известных персонажей астронавтам не в новинку. Уже более 10 лет в NASA делают смешные официальные постеры экспедиций МКС в духе известных фильмов.