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17:08 (мск), источник: Mail Новости

Вечеринка в невесомости: как космонавты отпраздновали Хэллоуин

У них даже нашлись костюмы.

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Сотрудники МКС — люди серьезные, но и им ничто человеческое не чуждо. Астронавт- геофизик и бортинженер Александр Герст опубликовал в Twitter забавные фото из космоса и показал, что космонавтам тоже удалось повеселиться на Хэллоуин.

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Как и обычные люди на Земле, астронавты нарядились в костюмы и устроили «страшную» вечеринку.

Герст надел костюм Дарта Вейдера, российский космонавт Сергей Прокопьев перевоплотился в легендарного музыканта Элвиса Пресли, а астронавт НАСА и штатный врач Серена Ауньон-Канселор выбрала образ безумного ученого.

Напомним, что перевоплощаться в известных персонажей астронавтам не в новинку. Уже более 10 лет в NASA делают смешные официальные постеры экспедиций МКС в духе известных фильмов.

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