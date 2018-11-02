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15:22 (мск), источник: Mail Новости

Машина времени: художник перенес современных звезд в 90-ые

И там они выглядят даже круче, чем сейчас.

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Диджитал художник и дизайнер, работающий под псевдонимом Future Punk, с помощью фотошопа создал небольшую серию работ, в которой современные знаменитости стали звездами 80-х и 90-х.

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Прически, одежда и даже качество «снимков» — все вызывает ностальгию. Ники Минаж, Лил Уэйн, Джастин Бибер, Дональд Гловер, Дрейк и Тейлор Свифт настолько удачно вписались в образы звезд 90-х, что трудно поверить в неподлинность фотографий.

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