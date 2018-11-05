Где находится запрещенный змеиный остров (фото)

Многие туристы в Бразилии отправляются в штат Сан-Паулу, чтобы прокатиться на лодке к острову Кеймада-Гранди в Атлантическом океане. Они проплывают вдоль скалистого острова или купаются и ныряют прямо с лодки, но на сушу им путь заказан.
Дело в том, что на Кеймада-Гранди обитает одна из самых опасных змей в мире — островной ботропс из семейства гадюковых. Укушенная змеей мышь погибает за 2 секунды. У человека укус вызывает быстрое омертвение тканей, острую почечную недостаточность, желудочно-кишечные кровотечения, мозговые кровотечения и смерть в 7% случаев.
Островной ботропс — уникальный вид, который обитает только на Кеймада-Гранди. Поэтому, чтобы защитить и людей, и самих змей, власти страны запрещают посещение острова.
Кеймада-Гранди прозвали Змеиным островом. Попасть на него могут только ученые по специальным пропускам. Другим же остается любоваться им с лодки.