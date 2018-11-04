Где живет самый большой жук в мире (фото)
Он размером с ладонь человека и немного похож на Дарта Вейдера.
Он размером с ладонь человека и немного похож на Дарта Вейдера.
По всей Амазонии — от Перу до Боливии — встречается необычный жук, известный как
Этот красивый великан из семейства усачей достигает в длину от 17 до 22 см. У него плоское тело, покрытое блестящими, словно отполированными,
Имаго — то есть взрослые жуки — живут всего 3−5 недель. На этой стадии они не питаются — хватает запасов, накопленных на стадии личинки.
Самое интересное, что личинки этих жуков до сих пор на глаза ученым не попадались. Исследователи считают, что они должны быть очень крупными — от 24 до 36 сантиметров. Скорее всего, они живут в корнях мертвых или умирающих деревьев, как и личинки многих других жуков, например,
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