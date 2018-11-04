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11:09 (мск), источник: Mail Новости

Где живет самый большой жук в мире (фото)

Он размером с ладонь человека и немного похож на Дарта Вейдера.

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По всей Амазонии — от Перу до Боливии — встречается необычный жук, известный как дровосек-титан. Он считается самым крупным из ныне живущих.

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Этот красивый великан из семейства усачей достигает в длину от 17 до 22 см. У него плоское тело, покрытое блестящими, словно отполированными, буро-коричневыми надкрыльями, длинные лапки и усы, а на переднеспинке красуются три заостренных шипа с каждой стороны.

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Имаго — то есть взрослые жуки — живут всего 3−5 недель. На этой стадии они не питаются — хватает запасов, накопленных на стадии личинки.

Самое интересное, что личинки этих жуков до сих пор на глаза ученым не попадались. Исследователи считают, что они должны быть очень крупными — от 24 до 36 сантиметров. Скорее всего, они живут в корнях мертвых или умирающих деревьев, как и личинки многих других жуков, например, жука-оленя.

Дровосеки-титаны любят темноту. Днем они прячутся в дуплах, пнях или лесной подстилке. Но как только наступает ночь, жуки выползают из укрытий и забираются или взлетают повыше.

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