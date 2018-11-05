В Новой Зеландии выставили на продажу деревню

На новозеландском Южном острове ищут хозяина для целой деревни, которая расположилась возле гидроэлектростанции Вайтаки.
Деревня была построена в 1930-х годах для строителей и их семей, которые возводили плотину на реке Вайтаки. В конце 1980-х годов плотина была автоматизирована, обслуживающий персонал оказался не нужен, и жители деревни переехали в города.
Но если вы ожидаете увидеть деревню-призрак, то будете разочарованы. Восемь домов, ресторан, центральное здание с бильярдной и столовой, многоярусные гаражи и другие постройки находятся в отличном состоянии. Рядом проходит популярный велосипедный маршрут, который привлекает в этот регион многих туристов.
Всю деревню продают по цене 2,8 млн долларов. Но приобрести ее, если вы не гражданин Новой Зеландии, не получится. В начале этого года власти страны приняли закон, запрещающий продажу недвижимости иностранным гражданам. Причиной нововведения было то, что иностранцы массово покупали жилье в Новой Зеландии, и цены на недвижимость резко взлетели. Это лишило многих граждан страны возможности купить дом.