Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкая пресса осудила канцлера из-за визита на Украину
Полностью сгоревший «Майбах» использовали для презентации колёс
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Пошаговая инструкция: картина как у Ван Гога за 2 часа
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Судьба насильников башкирской дознавательницы предрешена
Ефремов уехал на Украину, грубо критикуя РФ
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин
В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара
Пошаговая инструкция: картина как у Ван Гога за 2 часа
Тест: угадай стоимость платьев Меган Маркл
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Фотография странного животного озадачила интернет
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12Наводнение на Кубани
12:30 (мск), источник: Mail Новости

В Новой Зеландии выставили на продажу деревню

Но купить ее все равно не получится, даже если у вас достаточно средств.

Наверх

На новозеландском Южном острове ищут хозяина для целой деревни, которая расположилась возле гидроэлектростанции Вайтаки.

Деревня была построена в 1930-х годах для строителей и их семей, которые возводили плотину на реке Вайтаки. В конце 1980-х годов плотина была автоматизирована, обслуживающий персонал оказался не нужен, и жители деревни переехали в города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если вы ожидаете увидеть деревню-призрак, то будете разочарованы. Восемь домов, ресторан, центральное здание с бильярдной и столовой, многоярусные гаражи и другие постройки находятся в отличном состоянии. Рядом проходит популярный велосипедный маршрут, который привлекает в этот регион многих туристов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всю деревню продают по цене 2,8 млн долларов. Но приобрести ее, если вы не гражданин Новой Зеландии, не получится. В начале этого года власти страны приняли закон, запрещающий продажу недвижимости иностранным гражданам. Причиной нововведения было то, что иностранцы массово покупали жилье в Новой Зеландии, и цены на недвижимость резко взлетели. Это лишило многих граждан страны возможности купить дом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

«Русал» принял решение о перерегистрации из Джерси в России
Молодожены из США погибли спустя два часа после свадьбы
Найдено самое грязное место в самолете
Черчесов назвал список игроков на матчи с Германией и Швецией
Где находится запрещенный змеиный остров (фото)
Илон Маск опубликовал видео из скоростного тоннеля Hyperloop
Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737
Спорт
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин О причинах неудачного выступления команды в этом сезоне, и о том, когда с ней начнет работу главный тренер тульского «Арсенала»
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Раскрыта тайна строительства пирамид
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
57-летняя Елена Малышева в «теткиной» кофточке: переодень звезду Мы решили сбросить с ее плеч десяток лет и переодеть телеведущую во что-то помоднее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь