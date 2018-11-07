Ученые рассказали, как эмиграция влияет на работу кишечника

Источник: AP 2018

Кишечник человека содержит около 50 триллионов микроорганизмов. Они помогают переваривать пищу, тренируют иммунную систему, защищают от патогенных бактерий и выполняют другие полезные функции.

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В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Cell, утверждается, что миграция между странами сильно влияет на флору кишечника, что негативно сказывается на здоровье человека.

В статье приводятся данные об иммигрантах в США. Они, как уже было установлено ранее, более восприимчивы к развитию ожирения и метаболических заболеваний, таких как диабет.

Чтобы понять причины такой ситуации, ученые из Университета Миннесоты провели углубленное исследование иммигрантов из Китая и Таиланда. Они изучали питание, кишечные микробы и индекс массы тела иммигрантов до и после переезда.

В исследовании приняли участие 514 здоровых женщин. Половина из них родилась в Юго-Восточной Азии и позже переехала в США. Другие родились уже в США у родителей-мигрантов.

Как показало исследование, изменения микрофлоры кишечника у женщин начались сразу после переезда в США. К этому привели стрессы и изменения в рационе.

Чем дольше иммигранты жили в новой стране, тем менее разнообразной становилась микрофлора. За десятилетия она стала напоминать микробиомы американцев европейского происхождения, которые уже давно живут в США. Кроме того, все иммигранты в группе набрали вес.

Набор микроорганизмов в кишечнике человека непосредственно зависит от рациона. Например, в кишечниках западных людей много бактероидов, которые помогают в переваривании белков и жиров животного происхождения.

В кишечниках восточных людей доминируют бактерии Prevotella, помогающие справляться с растительными волокнами.

В исследовании показано, что штаммы бактерий из родных стран иммигрантов, особенно виды Prevotella, были потеряны после переезда, как и соответствующие ферменты.