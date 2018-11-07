Ученые рассказали, как эмиграция влияет на работу кишечника
Проблемы начинаются после переезда и могут вызвать ожирение и диабет.
Проблемы начинаются после переезда и могут вызвать ожирение и диабет.
Кишечник человека содержит около 50 триллионов микроорганизмов. Они помогают переваривать пищу, тренируют иммунную систему, защищают от патогенных бактерий и выполняют другие полезные функции.
В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Cell, утверждается, что миграция между странами сильно влияет на флору кишечника, что негативно сказывается на здоровье человека.
В статье приводятся данные об иммигрантах в США. Они, как уже было установлено ранее, более восприимчивы к развитию ожирения и метаболических заболеваний, таких как диабет.
Чтобы понять причины такой ситуации, ученые из Университета Миннесоты провели углубленное исследование иммигрантов из Китая и Таиланда. Они изучали питание, кишечные микробы и индекс массы тела иммигрантов до и после переезда.
В исследовании приняли участие 514 здоровых женщин. Половина из них родилась в
Как показало исследование, изменения микрофлоры кишечника у женщин начались сразу после переезда в США. К этому привели стрессы и изменения в рационе.
Набор микроорганизмов в кишечнике человека непосредственно зависит от рациона. Например, в кишечниках западных людей много бактероидов, которые помогают в переваривании белков и жиров животного происхождения.
В кишечниках восточных людей доминируют бактерии Prevotella, помогающие справляться с растительными волокнами.
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