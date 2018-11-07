Фотограф создает пейзажные снимки, внутрь которых можно «зайти»
Наверное, так и выглядит дверь в параллельный мир.
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Наверное, так и выглядит дверь в параллельный мир.
Фотограф Крис Энгман может похвастаться самыми необычными пейзажными фотографиями в мире. Ведь его снимки не плоские, а объемные, более того — внутрь них можно зайти.
Энгман создает удивительный мир из своих снимков. Он не просто печатает фото, а делает из них объемные инсталляции, разрезая пейзаж на части и прикрепляя его к различным поверхностям.
Так, если смотреть прямо на инсталляцию, то можно увидеть полностью все фото, но если сменить угол обзора или «войти» в пейзаж, то можно увидеть разрозненные фрагменты снимка. Поистине грандиозная работа.
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