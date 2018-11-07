Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пора на выход: украинцы рассказали, кто должен уйти следующим
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
Операции, которые лучше делать осенью
"Стал ненавидеть свою страну": Манукян о скандале с Ефремовым
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Нюша впервые стала мамой
3-летняя дочь Игоря Николаева стала его копией
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Охранник проверял пустой самолёт и увидел в салоне необъяснимое
СМИ: как изнасилованная девушка попала в участок
Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
Песков отреагировал на отказ Давоса в приглашении
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина - СМИ
Попавшее в РФ лекарство от давления вызывает рак
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
8Рим завалило льдом
15:18 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф создает пейзажные снимки, внутрь которых можно «зайти»

Наверное, так и выглядит дверь в параллельный мир.

Наверх

Фотограф Крис Энгман может похвастаться самыми необычными пейзажными фотографиями в мире. Ведь его снимки не плоские, а объемные, более того — внутрь них можно зайти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Энгман создает удивительный мир из своих снимков. Он не просто печатает фото, а делает из них объемные инсталляции, разрезая пейзаж на части и прикрепляя его к различным поверхностям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Так, если смотреть прямо на инсталляцию, то можно увидеть полностью все фото, но если сменить угол обзора или «войти» в пейзаж, то можно увидеть разрозненные фрагменты снимка. Поистине грандиозная работа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Расколотая власть: в США состоялись промежуточные выборы
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
Врио мэра Махачкалы задержали за то же преступление, что и мэра
В Индонезии запах дуриана помешал самолету вовремя взлететь
В Британии арестовали потратившую в универмаге 16 млн иностранку
Обедавшему крабами Цеповязу отменили все благодарности
Ректор МГУ предложил изучать в школах церковнославянский язык
Спорт
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский "Локомотив" в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов уступил португальскому "Порту"
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Долгожданный преемник «шишиги»: что это за автомобиль? На международной выставке IAA Горьковский автозавод представил внедорожник «Садко-Next». Может ли он считаться преемником легендарного ГАЗ-66?
Кино
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Можно ли оплатить услуги ЖКХ авансом и стоит ли это делать?
Как уменьшить налог на недвижимость?
Дети
Нюша впервые стала мамой 28-летняя певица родила девочку (фото)
Леди
Звезды, которые не боялись сниматься обнаженными Вспоминаем пять ярких обложек с обнаженными знаменитостями
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь