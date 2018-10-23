В Сети появилась забавная оптическая иллюзия (видео)

В китайских соцсетях в конце октября был опубликован короткий ролик, над которым сейчас ломают головы пользователи по всему миру.

На видео компания людей бродит вдоль кристально чистого озера, а в ходе съемки оператор буквально переворачивает картинку вверх ногами. И становится совсем непонятно — где настоящие люди, а где отражение в воде.

Напомним, что недавно ученые из Йельского университета создали забавную иллюзию с движущимися точками: она с секретом.