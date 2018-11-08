Где находятся самые высокие статуи мира и что посмотреть поблизости

1. Сардар Валлабхаи Патель — 240 метров (Индия)
Начнем, собственно, с уже упомянутой статуи — именно она на сегодняшний день является мировым рекордсменом. Если прибавить к высоте изваяния высоту постамента, получатся все 240 метров. На самом верху оборудована смотровая площадка. Статуя политического деятеля, последователя Ганди и героя борьбы за независимость Индии от Британской империи находится в штате Гуджарат, недалеко от города Вадодара.
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Что посмотреть в окрестностях: в непосредственной близи крупных достопримечательностей нет, но в целом штат Гуджарат располагает множеством любопытных мест и объектов: это и национальные парки Налсовар и Сасан-гир, где обитают редкие животные вроде азиатского льва; морские курорты (более 1600 км пляжей, омываемых теплым Аравийским морем); старинный город Ахмадабад с его дворцами, индуистскими храмами и мечетями. Климат — тропический, лучшее время для посещения — с октября по март.
2. Будда весеннего храма — 153 метра (Китай)
Светло-золотая статуя Будды, возведенная в городе Лэшань провинции Сычуань в 2002 году, до недавнего времени была самой высокой в мире. На ее создание ушли 33 тонны меди, 15 тонн стали и больше 100 кг чистого золота, а стоимость сооружения превысила 50 миллионов долларов.
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Что посмотреть в окрестностях: рядом находится целебный источник Тяньжуй, температура вода в котором достигает 60 градусов. Однако главной достопримечательностью городка Лэшань является, как ни странно, другая гигантская статуя — тоже Будды, но только каменная, высеченная прямо в скале. Работа над ней началась 1300 лет назад и продолжалась почти 100 лет. Вид у древнего памятника живописный: 70-метровый Будда из разноцветной скальной породы, покрытый мхами, сидит с отрешенным видом со сложенными на коленях руками, будто на страже времен и эпох. Климат умеренный, лучшее время для посещения — с мая по октябрь.
3. Монумент Победы — 142 метра (Россия)
Стела появилась на Поклонной горе в Москве в 1995 году. Обелиск высотой 141,8 метра (по 1 дециметру за каждый день войны) имеет форму трёхгранного штыка и на большей части покрыт бронзовыми барельефами. На высоте 104 метра к стеле крепится 25-тонная бронзовая скульптурная группа, в которую входит богиня победы Ника, несущая венец, и два амура, трубящие победу.
Это самый высокий монумент в России.
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Что посмотреть в окрестностях: в шаговой доступности — Центральный музей ВОВ, картинная галерея, парк Победы с аттракционами для детей, автодромом и виртуальным кинотеатром, проектом роликов и велосипедов, выставкой военной техники. В нескольких остановках от метро «Парк Победы» находятся Филевский парк и Александровский сад. На Поклонной горе почти всегда ветрено, а потому лучшее время для посещения — летом в жаркую погоду.
4. Будда Шакьямуни — 130 метров (Мьянма)
Так уж повелось, что большинство гигантских статуй на планете — это именно Будды. Не осталось в стороне от всеобщего азиатского тренда и бедное государство Мьянма (Бирма), где в провинции Кхатакан-Таунг была возведена это религиозное скульптурное сооружение. Статуя раскрашена желто-золотым — цветом мудрости в буддизме. Строили ее целых 12 лет, так как работы велись исключительно на пожертвования простых людей. Рядом со «стоячей» статуей расположена еще одна — тот же Будда, но в позе лежа, а внутри изваяния, в свою очередь, находится храм.
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Что посмотреть в окрестностях: поблизости — город Мандалай, который считается буддистским центром и является вторым по величине населенным пунктом в стране. Внимания заслуживает расположенный в центре города дворцовый комплекс, а также храмовые комплексы Куто-до Пайя и Садамани Пайя. Стоит сходить на крупнейший в мире рынок нефрита, где можно приобрести уникальные украшения, и обязательно наведаться в старые столицы Ава и Амарапура в окрестностям Мандалая. Климат — субэкваториальный, лучшее время для посещения — с января по май.
5. Будда Амитабхи — 120 метров (Япония).
В 50 километрах от Токио находится город Усико, где возведена бронзовая 4000-тонная статуя Будды, которую также называют Усику Дайбуцу. Это третья по величине статуя Будды на планете.
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Что посмотреть в окрестностях: мистическое озеро Усику — родина японского водяного, и замок Камия с винодельней. Если сесть на поезд, то за полчаса можно домчать до Токио, все достопримечательности которого не перечесть. Вот только самые популярные: Императорский дворец, театр Кабуки дза, башня Tokyo Skytree, выставочный центр Toyota, музей аниме-студии Гибли, футуристический музей Мирайкан, парк Уэно и многое другое. Климат — субтропический муссонный. Лучшим временем для посещения Японии в целом считается период цветения сакуры, который в Токио приходится на конец марта. Если толпы туристов не прельщают — выбирайте период с мая по октябрь.
6. Кришту Рей — 113 метров (Португалия)
Статуя, название которой переводится с португальского как «Иисус Царь», находится в городе Алмада. Само изваяние относительно невелико — 28 метров («всего-то» 9-этажный дом), основную же высоту составляет портик-постамент. Монументальное сооружение было воздвигнуто в благодарность богу за то, что уберег Португалию от участия во Второй мировой войне, и в основном — на деньги женщин, сохранивших целыми и невредимыми своих мужей, братьев и сыновей.
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Что посмотреть в окрестностях: город Алмада невелик и не особо и интересен, но его связывает с Лиссабоном большой мост и паромная переправа через реку Тежу. В столице Португалии, который является к тому же самым главным морским портом страны, путешественника ожидает много интересного. Лиссабон — один из древних городов Европы, он старше Парижа и Лондона. Его история восходит к кельтам и I тысячелетию до н.э. и хранит в себе следы присутствия финикийцев, Карфагенского царства, римского завоевания и королевства вестготов (тогда и появилось название Улишбона), а после — и нашествия арабов. Титульные достопримечательности: Лиссабонский собор XII века, готический монастырь кармелитов, барочные дворцы Белен, Мафра и Келуш, Музей старинного искусства и Национальный археологический музей. Климат: средиземноморский, лучшее время для посещения — мягкое нежаркое лето.
7. Гуаньинь — 108 метров (Китай)
Статуя бодхисаттвы Гуаньинь расположена в городе Санья на острове Хайнань, который также называют «восточными Гавайями» — за пятизвездочный лоск и чистейшие пляжи с белоснежным песком. Как правило, в числе экскурсий, которые предлагаются отдыхающим на этом респектабельном курорте, статуя Гуаньинь находится на первом месте.
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Что посмотреть в окрестностях: храм Наньшань и город Санья, который интересен, прежде всего, своей курортной инфраструктурой и различными увеселениями на воде (рыбалка, дайвинг, водные мотоциклы и.т..д). А еще это отличное место для гастрономического туризма — из-за разнообразной морской кухни. Любителей экотуризма порадуют ландшафтные парки и Остров обезьян. Климат Саньи — тропический, и сезон здесь длится круглый год.
Как мы видим, в семерку высочайших статуй не попала самая одиозная — а именно американская статуя Свободы (ее высота вместе с постаментом — 93 метра), а также самая скандальная — памятник Петру I работы Зураба Церетели в Москве (98 метров).
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Что касается статуй, чей «рост» вместе с подножием перевалил за 100 метров, то в их числе — Родина-мать в Киеве и Родина-мать в Волгограде (обе по 102 метра).
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