В Китае выпустят золотые и серебряные монеты с поросенком

16 ноября Центральный банк Китая выпустит лимитированный набор из 17 золотых и серебряных памятных монет в честь грядущего 2019 года, который по китайскому лунному календарю является Годом Свиньи.

Самый большой номинал монеты будет равен 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов), а весить самый большой экземпляр будет около 1 килограмма.

Кстати, кроме монет с поросятами, будут выпущены также сувенирные монеты с мавзолеем Мао Цзэдуна.