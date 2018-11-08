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19:30 (мск), источник: Mail Новости

В Китае выпустят золотые и серебряные монеты с поросенком

Вес самой большой из них составит 1 килограмм.

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16 ноября Центральный банк Китая выпустит лимитированный набор из 17 золотых и серебряных памятных монет в честь грядущего 2019 года, который по китайскому лунному календарю является Годом Свиньи.

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Самый большой номинал монеты будет равен 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов), а весить самый большой экземпляр будет около 1 килограмма.

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Кстати, кроме монет с поросятами, будут выпущены также сувенирные монеты с мавзолеем Мао Цзэдуна.

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