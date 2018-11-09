Одиночество и гигантские котики: россиянин ведет очень странный блог
Сюрреалистичный, печальный, но интересный.
Сюрреалистичный, печальный, но интересный.
Шутки про интровертов встречаются в интернете на каждом шагу, но что будет, если сам интроверт начнет шутить над окружающей действительностью? Получится необычный
Первые фото он начал загружать еще в 2015 году, но активно стал вести свой блог лишь летом 2018 года. Сейчас на него подписаны чуть более 4 тысяч человек, и их количество растет — ведь не каждый день встретишь парня, живущего в мире гигантских котиков.
В своем блоге Петр публикует снимки себя на фоне суровых городских и не только пейзажей — церкви, набережные, парки, питейные заведения, заброшенные здания и общественный транспорт. И вроде все банально, но только Петр на снимки добавляет трехметровых котиков, с которыми эти фото становятся похожими на
Как пишет Петр, фото с котами это своеобразный способ коммуникации с миром вокруг — некий мост между ним (очень замкнутым с самого детства) и другими людьми. Просто потому, что котиков любят все, а тем более таких больших.
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