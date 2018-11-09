Остров кукол: как выглядит одно из самых жутких мест на планете (фото)
Не каждый решится сюда приехать.
Не каждый решится сюда приехать.
Недалеко от центра мексиканской столицы Мехико в одном из каналов района Сочимилько находится одна из самых мистических и зловещих достопримечательностей в мире под названием La Isla De Las Muñecas («Остров кукол»).
Свое название остров получил
История этого места началась в 1950-х годах, когда на острове поселился рыбак Хулиан Сантана Барреро. Примерно в это же время здесь таинственным образом утонула девочка, которую Хулиан якобы пытался спасти, но вместо нее выловил лишь ее куклу. Решив, что в игрушке находится душа утопленницы, мужчина повесил ее на дерево в память о ребенке. С тех пор Хулиан начал сходить с ума — он слышал голос мертвой девочки, которая просила у него новые игрушки, а потому стал собирать поломанных кукол со всей округи, пополняя таким образом свою жуткую коллекцию.
Сантана при жизни собрал около 1000 кукол, и вскоре о странном месте узнали соседи и местные СМИ. В конце 1990-х на остров стали приезжать первые туристы, которые также привозили с собой кукол для хозяина и его приведения.
Хулиан умер в 2001 году. По легенде его тело выловили из воды в том же месте, где утонула девочка, которую он так и не смог спасти. Сейчас Остров кукол — это одна из самых популярных достопримечательностей Мексики. Сюда приезжают тысячи туристов со всего мира и проводятся «страшные» фестивали.
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