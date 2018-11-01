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15:17 (мск), источник: Mail Новости

Художница показала один день из жизни ведьмы

Ей нравится верить в этих сказочных персонажей.

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Дизайнер и художница Катрина Ю с помощью фоторедактора показала, как мог бы выглядеть «обычный» день из жизни сказочной ведьмы.

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Катрина использует свои фотографии, но дорисовывает на них сказочные детали. Ее ведьма летает на метле, сидит на луне, общается с воронами и мертвецами.

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«Мне нравится думать, что они существуют, живут среди нас и творят небольшие чудеса в этом мире», — прокомментировала Катрина свою любовь к этим персонажам.

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Цикл работ с ведьмой дизайнер приурочила к Хеллоуину.

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