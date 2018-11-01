Художница показала один день из жизни ведьмы
Ей нравится верить в этих сказочных персонажей.
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Ей нравится верить в этих сказочных персонажей.
Дизайнер и художница Катрина Ю с помощью фоторедактора показала, как мог бы выглядеть «обычный» день из жизни сказочной ведьмы.
Катрина использует свои фотографии, но дорисовывает на них сказочные детали. Ее ведьма летает на метле, сидит на луне, общается с воронами и мертвецами.
«Мне нравится думать, что они существуют, живут среди нас и творят небольшие чудеса в этом мире», — прокомментировала Катрина свою любовь к этим персонажам.
Цикл работ с ведьмой дизайнер приурочила к Хеллоуину.
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