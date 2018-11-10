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17:03 (мск), источник: Mail Новости

Ученые открыли «эффект Пиноккио»

Они выяснили, что бывает с носом, когда человек говорит неправду.

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У главного героя сказки «Пиноккио» нос становился длиннее, когда мальчик лгал. Ученые выяснили, что в жизни бывает с точностью до наоборот.

Исследователи из Гранадского университета провели испытания на группе студентов из 60 человек. Молодых людей просили звонить родственникам и друзьям и правдоподобно лгать о каком-то важном событии в течение 3−4 минут. При этом велась съемка тепловой камерой.

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Как показал тест, в 80% случаев температура кончика носа у говорящих неправду понижалась на 1,2 градуса Цельсия, а температура лба повышалась на 1,5 градуса. Из-за понижения температуры нос становился немного меньше, но это почти незаметно человеческому глазу.

Чем выше контраст между температурой лба и кончика носа, тем больше вероятность, что человек лжет, отмечают ученые. Точность оценки достигла 80%, что на 10% выше, чем у полиграфа.

Такие температурные колебания связаны с тем, что человек делает умственное усилие, когда говорит неправду. Кровь приливает к мозгу, в том числе из области носа.

Ученые надеются, что новый метод определения лжи можно будет применять в полицейских участках.

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