Your nose SHRINKS when you lie https://t.co/9hUiyZCy07— Daily Mail Online (@MailOnline) 10 ноября 2018 г.
Ученые открыли «эффект Пиноккио»
Они выяснили, что бывает с носом, когда человек говорит неправду.
Они выяснили, что бывает с носом, когда человек говорит неправду.
У главного героя сказки «Пиноккио» нос становился длиннее, когда мальчик лгал. Ученые выяснили, что в жизни бывает с точностью до наоборот.
Исследователи из Гранадского университета провели испытания на группе студентов из 60 человек. Молодых людей просили звонить родственникам и друзьям и правдоподобно лгать о
Как показал тест, в 80% случаев температура кончика носа у говорящих неправду понижалась на 1,2 градуса Цельсия, а температура лба повышалась на 1,5 градуса.
Чем выше контраст между температурой лба и кончика носа, тем больше вероятность, что человек лжет, отмечают ученые. Точность оценки достигла 80%, что на 10% выше, чем у полиграфа.
Такие температурные колебания связаны с тем, что человек делает умственное усилие, когда говорит неправду. Кровь приливает к мозгу, в том числе из области носа.
Ученые надеются, что новый метод определения лжи можно будет применять в полицейских участках.
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