Найдено неожиданное место скопления бактерий в организме

Всем известно, что в кишечнике человека обитает огромное количество бактерий. Но возможно, говорят ученые, что некоторые микроорганизмы облюбовали еще и человеческий мозг.

С такими предварительными выводами исследователи выступили на ежегодном собрании Общества нейронауки в Калифорнии. Ученым удалось сделать снимок с высоким разрешением, на котором видны бактерии на пробах мозговой ткани.

Мозг — это защищенная среда. Если бактерии и вирусы проникают сквозь защитный барьер, то могут вызвать опасное для жизни воспаление. Доказано, что определенные микробы из нашего кишечника могут влиять на работу мозга опосредованно. Нарушение баланса и изменение «химии» организма меняет настроение человека, а иногда приводит к неврологическим заболеваниям и даже провоцирует болезнь Паркинсона.

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Как рассказала нейроанатомист Розалинда Робертс из Алабамского университета, ее лаборатория ищет различия между здоровыми людьми и людьми с шизофренией, исследуя кусочки мозговой ткани, сохраненные в течение нескольких часов после смерти.

Около 5 лет назад с помощью электронного микроскопа ученым в лаборатории удалось рассмотреть в пробах неустановленные стержнеобразные объекты. Анализ подтвердил, что это бактерии. Ученые перепроверили материалы и нашли бактерии во всех 34 образцах мозга.

Большинство обнаруженных в мозге бактерий обитают и в кишечнике. Это Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes. Ученые пока не знают, как они попали в мозг. Возможно, это произошло через нос или кровеносные сосуды.

Исследователи пока не делают выводов, полезны или вредны эти бактерии для мозга. Но следов воспаления обнаружено не было.

Ученые были удивлены, почему бактерии в мозге были обнаружены только теперь. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку только недавно появились технологии, позволяющие сделать настолько детализированные снимки. Кроме того, мало кто подвергает электронной микроскопии мозг умершего.

Робертс настаивает, что выводы предварительны. Теперь исследователям предстоит доказать, что микроорганизмы не попадают в ткани мозга уже после смерти человека.