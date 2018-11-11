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17:47 (мск), источник: Mail Новости

Открыт самый длинный подвесной мост в Африке (фото)

Он построен на деньги КНР, которая активно инвестирует в экономику африканских стран.

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В Мозамбике был официально открыт самый длинный подвесной мост в Африке, сообщает новостное агентство Синьхуа.

Трехкилометровый мост с двумя башнями протянулся над заливом Мапуту в Индийском океане. Он является частью проекта Link Roads, инициированного китайскими компаниями благодаря финансированию КНР.

Власти надеются, что мост поспособствует развитию туризма и экономики в регионах страны. Он станет транспортной артерией, соединяющей север и юг Мозамбика. Торжественное открытие моста состоялось в присутствии посла Китая.

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С 2009 года Китай является главным партнёром Африки. Он активно импортирует товары и инвестирует в экономику африканских стран, получая взамен доступ к природным ресурсам.

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