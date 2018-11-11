Открыт самый длинный подвесной мост в Африке (фото)

В Мозамбике был официально открыт самый длинный подвесной мост в Африке, сообщает новостное агентство Синьхуа.
Трехкилометровый мост с двумя башнями протянулся над заливом Мапуту в Индийском океане. Он является частью проекта Link Roads, инициированного китайскими компаниями благодаря финансированию КНР.
Власти надеются, что мост поспособствует развитию туризма и экономики в регионах страны. Он станет транспортной артерией, соединяющей север и юг Мозамбика. Торжественное открытие моста состоялось в присутствии посла Китая.
С 2009 года Китай является главным партнёром Африки. Он активно импортирует товары и инвестирует в экономику африканских стран, получая взамен доступ к природным ресурсам.