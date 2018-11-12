Бездомный нашел аппликацию с олененком и заработал несколько тысяч долларов
Сначала никто не придал значения этой находке.
Сначала никто не придал значения этой находке.
Удивительная история произошла в канадском городе Эдмонтоне. Владелец антикварной лавки Александр Архиболд время от времени помогал местному 38-летнему бездомному по имени Адам и покупал у него всякие безделушки, которые тот находил в мусорных баках.
В сентябре Адам принес Александру детскую аппликацию с олененком Бэмби в рамке и признался, что в других магазинах отказались покупать эту находку. Архиболд пожалел бродягу и дал ему 20 долларов. Но самое интересное началось позже.
Изучив все внимательнее, владелец лавки обнаружил, что рисунок не что иное, как подлинная раскадровка студии Disney, которая использовалась при создании мультфильма «Бэмби».
Александр сумел продать аппликацию коллекционеру из
Александр решил помочь своему новому другу и рассказал его историю в соцсетях. Он также организовал сбор средств, чтобы помочь Адаму вернуться домой и начать жить с чистого листа. Об этой истории узнали местные журналисты, которые также приняли активное участие в жизни бездомного.
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