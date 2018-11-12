Бездомный нашел аппликацию с олененком и заработал несколько тысяч долларов

Удивительная история произошла в канадском городе Эдмонтоне. Владелец антикварной лавки Александр Архиболд время от времени помогал местному 38-летнему бездомному по имени Адам и покупал у него всякие безделушки, которые тот находил в мусорных баках.

В сентябре Адам принес Александру детскую аппликацию с олененком Бэмби в рамке и признался, что в других магазинах отказались покупать эту находку. Архиболд пожалел бродягу и дал ему 20 долларов. Но самое интересное началось позже.

Сначала Александр не придал значения своему новому приобретению, но потом все же решил почистить аппликацию и снял раму, под которой обнаружил дату рисунка — 1937 год.

Изучив все внимательнее, владелец лавки обнаружил, что рисунок не что иное, как подлинная раскадровка студии Disney, которая использовалась при создании мультфильма «Бэмби».

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Александр сумел продать аппликацию коллекционеру из Нью-Йорка за 3700 долларов, а деньгами решил поделиться с бездомным. Он нашел Адама, свозил его на обед, отдал 1600 долларов и помог оформить счет в банке. За это время мужчины разговорились, и Александр узнал, что Адам раньше был строителем, но потом у него началась депрессия и проблемы со здоровьем. В итоге, он потерял работу, дом и семью. Мужчина признался, что его родные сейчас живут в Онтарио и он мечтает к ним вернуться.

Александр решил помочь своему новому другу и рассказал его историю в соцсетях. Он также организовал сбор средств, чтобы помочь Адаму вернуться домой и начать жить с чистого листа. Об этой истории узнали местные журналисты, которые также приняли активное участие в жизни бездомного.