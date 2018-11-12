Фотограф делает удивительные снимки природы с помощью зеркал (фото)
Именно так выглядит портал в другой мир.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Именно так выглядит портал в другой мир.
Австралийский пейзажный фотограф Мюррей Фредерикс очень любит соленое озеро Эйр, которое посещает регулярно вот уже более 20 лет. Именно здешние пейзажи вдохновили его на серию снимков под названием Vanity («Суета / Тщеславие»).
На фото главным элементом выступает огромное зеркало. Оно, по мнению Фредерикса, является неким символом тщеславия и самолюбования современного человека. Но в своих работах фотограф отворачивает зеркало от людей и поворачивает его в сторону природы.
Эффект от отражения на снимках Фредерикса просто волшебный: зеркало как будто является порталом в совершенно другой мир.
Читайте также: