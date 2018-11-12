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14:17 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф делает удивительные снимки природы с помощью зеркал (фото)

Именно так выглядит портал в другой мир.

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Австралийский пейзажный фотограф Мюррей Фредерикс очень любит соленое озеро Эйр, которое посещает регулярно вот уже более 20 лет. Именно здешние пейзажи вдохновили его на серию снимков под названием Vanity («Суета / Тщеславие»).

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На фото главным элементом выступает огромное зеркало. Оно, по мнению Фредерикса, является неким символом тщеславия и самолюбования современного человека. Но в своих работах фотограф отворачивает зеркало от людей и поворачивает его в сторону природы.

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Эффект от отражения на снимках Фредерикса просто волшебный: зеркало как будто является порталом в совершенно другой мир.

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