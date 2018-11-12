Британка с двухметровыми волосами не мыла их уже 20 лет
Расчесывает свои локоны она тоже не каждый день.
Расчесывает свои локоны она тоже не каждый день.
32-летняя Франческа Клуни из британского города Брайтон прославилась далеко за пределами страны благодаря своим невероятно длинным волосам. Девушку часто называют живой Рапунцель и это не удивительно, ведь длина ее локонов достигает почти двух метров.
По словам Фрэнки, которая сейчас работает художницей и моделью, отращивать волосы она начала с шести лет, потому что всегда мечтала быть похожей на сказочных принцесс.
Девушка отметила, что прохожие всегда сильно удивляются, когда видят ее на улице, и все время задают один и тот же вопрос — как ухаживать за такими длинными волосами. Как объясняет Фрэнки, секрет прост — никак. Клуни утверждает, что уже 20 лет не моет волосы. Уже в 13 лет ее локоны были ниже талии, и мыть их было одно мучение, а потому по совету одной из маминых подруг она просто перестала это делать. Первые несколько месяцев было некомфортно — голова была очень жирной, а кожа постоянно чесалась. Но потом все пришло в норму.
Сейчас Фрэнки иногда использует сухой шампунь, а вот о том, чтобы помыть голову даже и не думает. К тому же девушка старается и не очень часть расчесывать волосы — на это у нее уходит слишком много времени, а потому она может этому занятию уделить
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