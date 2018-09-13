Женщины превратили свои волосы в вазы для цветов (фото)
В Интернете набирает популярность новый флешмоб.
В Интернете набирает популярность новый флешмоб.
Женщины создают себе сложные прически в форме вазы и закрепляют в них настоящие цветы.
Фотографии причудливых «сооружений» модницы размещают в социальных сетях с тегом #flowervasehair.
Инициатором такого флешмоба стала пользовательница под ником Taylor R из Гонконга. Тренд тут же подхватили другие блоггеры из разных стран.
Чтобы соорудить «вазу», нужна небольшая бутылка. Она крепится на голове с помощью резинок и маскируется длинными волосами и ленточками. В «вазу» вставляют живые или искусственные цветы.
Тренд стал реакцией на последний номер одного из модных журналов. В американском издании на обложке появилась Бейонсе с огромным «букетом» цветов на голове. На обложке британского издания журнала в похожем «венке» появилась Рианна.
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