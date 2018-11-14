Два кота пытаются попасть в японский музей уже два года (видео)

Городской художественный музей Ономити, который находится в японской префектуре Хиросима, уже два года пытается противостоять необычным посетителям — двум местным котам по кличкам Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот).

Еще в 2016 году черный котейка появился на пороге музея и попытался зайти внутрь. Охрана заведения его не пустила, но кот оказался очень настойчивым и стал возвращаться к музею снова и снова.

Спустя время у него появился компаньон — рыжий кот. Он тоже захотел полюбоваться экспонатами музея и начал прорываться в здание. Охранники его не пустили.

Но коты не сдаются. Вот уже два года они регулярно приходят к музею по несколько раз в неделю, иногда встречаясь друг с другом возле стеклянных дверей.

Сотрудники музея рассказали о необычных посетителях в Twitter и эта история принесла им славу. Несмотря на то, что животных внутрь не пускают, их здесь все любят и кормят. Работники музея даже сделали специальный аккаунт в Twitter, в котором рассказывают о котах, их привычках и публикуют новые фото и видео кошачьих попыток проникнуть внутрь здания.

В 2017 года коты даже стали официальным талисманом музея. Здесь открыли кафе в их честь, а посетители могут купить сувениры с изображениями двух настырных котиков.