Японец «сходил в магазин» около 3 миллионов раз ради бонусов

Источник: Reuters

29-летний житель японского острова Хоккайдо Дайго Сугано так отчаянно хотел получить бонусы от сети магазинов Aeon, что пошел на хитрость, которая может стоить ему свободы.

Читайте также Экстрасенс в Канаде выманила у мужчины 600 тысяч долларов

Дело в том, что посещая магазины бренда (отмечаясь по GPS), можно получать бонусы в мобильном приложении (2 иены за одно посещение), а затем использовать их как реальные деньги при оплате товаров в этой торговой сети.

Эта идея очень понравилась Сугано, и он исправно заходил в магазин в своем районе и даже накопил таким образом 140 иен. Но потом ему это надоело, и он решил пойти на хитрость. Используя 45 ноутбуков и около тысячи фейковых аккаунтов, японец не выходя из дома «посетил» магазины 2 миллиона 690 тысяч раз, собрав при этом бонусов на 5 миллионов 380 тысяч иен (почти 3 миллиона 200 тысяч рублей).

Правда, потратить их он не успел. В компании обратили внимание на подозрительную активность одного из клиентов и сообщили о проблеме в полицию. В ходе допроса парень признался в мошенничестве и объяснил, что хотел потратить бонусы на хороший шоппинг. Пока непонятно, какое наказание ждет молодого человека и зачем Дайго понадобилось обманным путем копить бонусы, если он мог позволить себе купить 45 ноутбуков для аферы.