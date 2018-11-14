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17:12 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит «антигравитационный» дом, висящий в воздухе (фото)

И это не все его изюминки.

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В сельской местности в английском Саффолке находится очень необычный жилой дом. На самом деле, он когда-то был старым амбаром, который благодаря фантазии и стараниям архитекторов из нидерландской студии дизайна MVRDV превратился в местную достопримечательность.

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Дело в том, что дом стоит на холме, но только частично. Большая часть здания просто «висит» в воздухе. Более того, к его нижней части прикреплены веревочные качели.

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«Балансирующий дом» — это жилая постройка: внутри находятся ванная, несколько спален, кухня и гостиная с камином. Внешние стены здания отделаны светоотражающей металлической пленкой, которая создает зеркальный эффект.

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