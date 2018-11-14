Как выглядит «антигравитационный» дом, висящий в воздухе (фото)
И это не все его изюминки.
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И это не все его изюминки.
В сельской местности в английском Саффолке находится очень необычный жилой дом. На самом деле, он
Дело в том, что дом стоит на холме, но только частично. Большая часть здания просто «висит» в воздухе. Более того, к его нижней части прикреплены веревочные качели.
«Балансирующий дом» — это жилая постройка: внутри находятся ванная, несколько спален, кухня и гостиная с камином. Внешние стены здания отделаны светоотражающей металлической пленкой, которая создает зеркальный эффект.
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