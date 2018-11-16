Ученые утверждают, что нашли следы Атлантиды

Мифическое государство Атлантида наконец-то найдено. По крайней мере, так утверждают в компании Merlin Burrows, которая занимается поиском древностей с помощью передовых технологий.

Эксперты говорят, что древние руины на юге Испании, исследованные с использованием спутниковых снимков, оказались стенами гавани неизвестного древнего города.

Многие из этих объектов были известны археологам и ранее. Считалось, что их возвели древние греки и римляне. В этих местах действительно найдены следы древнегреческой и древнеримской цивилизаций, а также финикийцев и Тартессийской державы.

Но теперь исследователи Merlin Burrows нашли доказательства того, что самые ранние сооружения в этом месте были построены более древней цивилизацией около 10 тысяч лет назад.

Атлантида была упомянута в трудах древнегреческого философа Платона. Он описал передовую островную цивилизацию, которая управляла обширной морской империей. Город Атлантида в центре этой империи, по словам Платона, находился на холме, окруженный защитными сооружениями, через которые были перекинуты мосты и прорыты каналы для кораблей. Считалось, что Атлантида погибла из-за стихийного бедствия, такого как цунами или извержение вулкана.

Ученые до сих пор не располагали доказательствами существования Атлантиды. Многие считают, что Платон придумал эту историю как способ аллегорически представить свои философские теории.

Эксперты Merlin Burrows исследовали затопленные руины к северу от города Кадис в Андалусии. Здесь находится Национальный парк Доньяна, который когда-то являлся обширным внутренним морем с островами. По словам исследователей, здесь сохранились следы как минимум 15 населенных пунктов древней цивилизации, которые располагались вдоль береговой линии.

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Большинство из этих поселений считаются римскими или греческими. Но современные методы исследования, которые включают данные спутников и аэрофотосъемки, а также наземные наблюдения, позволили сделать предположения, что эта цивилизация была древнее. Она протянулась на Иберийском полуострове на 150−160 км от Атлантического океана до Средиземного моря.

Морской историк Тим Акерс, руководитель исследования в Merlin Burrows, утверждает, что жившие в этих поселениях люди владели секретами цемента, металлургии, патины задолго до греков и римлян. Следы этих технологий были найдены на руинах и проверены в лаборатории итальянского города Модена, где обычно исследуют археологические находки древнеримского периода.

Руины недалеко от города Медина-Сидония позволяют предположить, что центральное поселение региона со стороны моря было окружено защитным сооружением 75-метровой толщины. Снимки с воздуха показывают песчаные дюны в месте, где массивная стена была разрушена огромным притоком воды, погубившим город.

Эксперты пришли к выводу, что здесь произошло несколько цунами. Первое — около 1500 года до нашей эры, второе — около 200 года нашей эры. Они затопили острова вместе с поселениями.

По словам Акерса, Атлантиду считают выдумкой из-за того, что с течением веков на рассказ Платона наслоились многочисленные фантастические подробности, поверить в которые действительно трудно.

Но на самом деле нет ничего удивительного в том, что в Европе существовал древний, хорошо развитый город-государство, погибший в результате природного катаклизма. Вполне возможно, что именно он и был прообразом Атлантиды Платона.