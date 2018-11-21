Ученые опровергли известный факт о ванили
Пряность оказалась намного «древнее», чем считалось ранее.
Пряность оказалась намного «древнее», чем считалось ранее.
Впервые использовать ваниль в качестве специи начали на 2600 лет раньше, чем считалось до сих пор.
К такому выводу ученые пришли благодаря важной находке, сделанной в могиле бронзового века на территории Израиля. Ей около 3600 лет.
Следы ванили были обнаружены в кувшинах при раскопках в районе Мегиддо, которые проводят археологи из
Следы ванили были найдены в трех из четырех кувшинов, помещенных в могилу трех человек — взрослых мужчины и женщины и мальчика в возрасте от 8 до 12 лет. Погребальная камера с ними была впервые обнаружена в 2016 году.
Найденная в кувшинах ваниль идентична пряности, которую получают в Восточной Африке, Индии и Индонезии. Эксперты считают, что она попадала в Мегиддо по торговым путям из
Скорее всего, погребенная семья принадлежала к элите или даже королевскому роду ханаанцев.
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