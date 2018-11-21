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15:09 (мск), источник: Mail Новости

Ученые опровергли известный факт о ванили

Пряность оказалась намного «древнее», чем считалось ранее.

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Впервые использовать ваниль в качестве специи начали на 2600 лет раньше, чем считалось до сих пор.

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К такому выводу ученые пришли благодаря важной находке, сделанной в могиле бронзового века на территории Израиля. Ей около 3600 лет.

Раньше считалось, что впервые использовать ваниль в пищу начали коренные американцы в Мексике около тысячи лет назад. Долгое время ваниль поставляли в Европу из Нового Света. Её стоимость была исключительно высокой.

Следы ванили были обнаружены в кувшинах при раскопках в районе Мегиддо, которые проводят археологи из Тель-Авивского университета. Исследователи предположили, что древние израильтяне использовали масла с добавлением ванили для приготовления пищи, в лечебных целях, в ритуалах, а также, возможно, при бальзамировании мертвых. Результаты их исследования опубликованы в Science News.

Следы ванили были найдены в трех из четырех кувшинов, помещенных в могилу трех человек — взрослых мужчины и женщины и мальчика в возрасте от 8 до 12 лет. Погребальная камера с ними была впервые обнаружена в 2016 году.

Найденная в кувшинах ваниль идентична пряности, которую получают в Восточной Африке, Индии и Индонезии. Эксперты считают, что она попадала в Мегиддо по торговым путям из Юго-Западной Азии.

Скорее всего, погребенная семья принадлежала к элите или даже королевскому роду ханаанцев.

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