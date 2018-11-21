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16:47 (мск), источник: Mail Новости

Нелепые модные тренды 2018 года стали объектом насмешек (фото)

Модные тренды 2018 года были настолько неоднозначны, что вышли за пределы глянца и стали вирусным контентом в соцсетях, породив бесчисленное количество мемов.

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Гипероверсайз

Вещи свободного кроя популярны уже несколько сезонов, но в 2018 году «болезнь» обострилась. Модникам и модницам предлагали носить наряды, которые были значительно велики своему хозяину.

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Шлепанцы-слайды

Знаменитой эту обувь сделал рэпер Канье Уэст. Вместе с женой Ким Кардашьян он посетил свадьбу своего музыкального коллеги 2 Chainz. Музыкант приехал в шлепанцах его собственного бренда Yeezy на несколько размеров меньше, чем нужно. Обувь тут же высмеяли в соцсетях.

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Кроксы на платформе

Весной 2018 года популярный обувной бренд скрестил известные женские сабо с обувью на платформе. Реакция модников была неоднозначной.

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Все лучшее и сразу

Сразу несколько модных домов, презентуя осенние коллекции 2018 года, предложили носить одежду по принципу «сто одежек — все без застежек».

«Такое впечатление, что у человека перевес багажа и он решил все лишнее пронести в самолет на себе», — отметили комментаторы и вспомнили эпизод из сериала «Друзья», в котором Джоуи Триббиани появляется в похожем наряде.

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Ботфорты-угги

Обувь, появившая благодаря сотрудничеству двух популярных брендов, была так нелепа, что ее фотографии стали мемами сами по себе. Даже изобретать ничего не понадобилось.

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