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11:33 (мск), источник: Mail Новости

Британец собрал завораживающие снимки Земли из космоса

Это настоящее искусство.

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С 2014 года британец Бенджамин Грант ищет яркие спутниковые снимки нашей планеты и публикует их на своем сайте The Daily Overview. Его цель — изменить то, как мы видим Землю, и показать влияние человека на природу.

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Грант был вдохновлен опытом космонавтов. Их мировоззрение менялось после того, как они наблюдали за нашей планетой из космоса. Космонавты приходили к пониманию, насколько хрупка человеческая жизнь и наш мир в целом.

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На снимках, обработанных и опубликованных Грантом, можно увидеть не только океаны, леса, реки и горы, но и города, аэропорты, промышленные зоны. Фотографии по-настоящему завораживают.

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