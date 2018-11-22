Британец собрал завораживающие снимки Земли из космоса
Это настоящее искусство.
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Это настоящее искусство.
С 2014 года британец Бенджамин Грант ищет яркие спутниковые снимки нашей планеты и публикует их на своем сайте The Daily Overview. Его цель — изменить то, как мы видим Землю, и показать влияние человека на природу.
Грант был вдохновлен опытом космонавтов. Их мировоззрение менялось после того, как они наблюдали за нашей планетой из космоса. Космонавты приходили к пониманию, насколько хрупка человеческая жизнь и наш мир в целом.
На снимках, обработанных и опубликованных Грантом, можно увидеть не только океаны, леса, реки и горы, но и города, аэропорты, промышленные зоны. Фотографии
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