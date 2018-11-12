Спутник показал масштабы пожаров в Калифорнии (фото)

На фото видны огромные горящие площади в штате Колорадо. Огонь разрушил целые города и привел к гибели 31 человека. Судьба 228 американцев остается неизвестной.

Среди разрушенных городов — Парадайз, в котором жили 27 тысяч человек, население было эвакуировано. Оставить свои дома были вынуждены и жители Малибу, среди которых много знаменитостей.

Лесной пожар Camp начался в четверг. Он стал самым разрушительным в истории Калифорнии. Пламя уничтожило более 6700 зданий.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за пожары на руководство штата. По его словам, лесные пожары — результат «халатного отношения к охране лесов».

Ранее ученые обнародовали прогноз, согласно которому из-за климатических изменений к 2100 году пожары и засухи будут случаться чаще на 50%. А в перспективе этот показатель вырастет до 300%.