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16:07 (мск), источник: Mail Новости

NASA обнаружило тепловую аномалию в океане

Новость привлекла внимание сторонников теории заговора.

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В Атлантическом океане обнаружена область с необычно высокой температурой, источник которой неизвестен.

Тепловую аномалию обнаружил американский метеорологический спутник Suomi NPP. Один из его инструментов — 22-полосный радиометр, работающий в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазоне — используется для наблюдений за пожарами.

На карте, составленной с помощью спутниковых данных, видно тысячи красных точек — очагов высокой температуры. Все они находятся на материках. Однако, неожиданно для ученых, спутник нашел очаг «горения» посреди атлантического океана между Африкой и Южной Америкой.

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Первоначально в NASA посчитали, что область высокой температуры могла появиться из-за выброса природного газа. Но такие явления обычно происходят только вблизи побережья на мелководье. Рассматривалась также возможность вулканической активности, но поблизости нет действующих вулканов.

Теперь ученые почти убеждены, что дело в Южно-атлантической аномалии — магнитной аномалии Земли в Южном полушарии, у берегов Бразилии и Южной Африки. В этом месте магнитосфера Земли — ее «защитный пояс» — словно проседает. Все объекты, проходящие через зону, становятся беззащитны перед космической радиацией. Аппараты, которые пролетают над зоной аномалии, приостанавливают свою работу. Например, в этот момент невозможны наблюдения орбитальным телескопом «Хаббл».

Зная о таком эффекте, разработчики создали серию фильтров в алгоритме для удаления ложных сигналов в этом регионе. Но один из них, по видимому, все же проскользнул.

Вопреки научному объяснению, данные NASA привлекли внимание сторонников конспирологии. Некоторые принялись утверждать, что в этом месте произошла утечка атомной подводной лодки.

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