Ученые рассказали, что будет с погодой через 80 лет

Источник: AP 2018

Исследователи утверждают, что к 2100 году пожары и засухи будут случаться чаще на 50%. А в перспективе этот показатель вырастет до 300%.

Такие данные опубликованы в научном журнале Science Advances.

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Засухи, необычно жаркая погода и усиление тропических циклонов, которые наблюдаются в последние десятилетия, непосредственно связаны с уменьшением интенсивности высотного струйного течения. Как известно, оно возникает в верхней тропосфере, когда сталкиваются потоки холодного воздуха из Арктики с потоками теплого воздуха из тропиков. Поскольку в Арктике наблюдается стремительное потепление, контраст становится не таким сильным, и высотное струйное течение ослабевает.

«Мы наблюдаем последствия изменения климата в режиме реального времени на экранах телевизоров и в газетных заголовках, — говорит ученый Майкл Манн из Университета штата Пенсильвания. — И все может стать намного хуже без немедленных действий по сокращению выбросов углекислого газа».

Ранее эксперты ООН заявили, что остановить глобальное потепление уже невозможно, но мир должен сдержать его на уровне не выше 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Этого порога Земля может достигнуть уже в 2030 году.