Полиция спасла медвежонка, застрявшего в мусорном баке (видео)

Полицейские городка Траки в Калифорнии спасли медвежонка, застрявшего в мусорном контейнере.

Полиция города опубликовала видео спасательной операции. «Похоже, в нашем отделе есть свой заклинатель медведей», — пошутили полицейские.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/87a79297-eb56-485b-b045-f77b14071b8c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1254340" target="_blank">Полицейский и медвежонок</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел рано утром. Мать медвежонка рылась в мусорном контейнере, и детеныш забрался внутрь. Когда крышка контейнера упала, медвежонок оказался в ловушке.

Громыхание мусорного бака привлекло внимание патрульных. Один из них открыл крышку, и малыш выбрался на свободу. С холма за спасательной операцией внимательно наблюдала мама медвежонка.

«Вы лучшие!» — написали жители города в комментариях к видео. Полицейские напомнили гражданам, как важно блокировать крышки мусорных баков, чтобы защитить животных.