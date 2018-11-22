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12:10 (мск), источник: Mail Новости

Полиция спасла медвежонка, застрявшего в мусорном баке (видео)

Мама животного наблюдала поблизости.

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Полицейские городка Траки в Калифорнии спасли медвежонка, застрявшего в мусорном контейнере.

Полиция города опубликовала видео спасательной операции. «Похоже, в нашем отделе есть свой заклинатель медведей», — пошутили полицейские.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел рано утром. Мать медвежонка рылась в мусорном контейнере, и детеныш забрался внутрь. Когда крышка контейнера упала, медвежонок оказался в ловушке.

Громыхание мусорного бака привлекло внимание патрульных. Один из них открыл крышку, и малыш выбрался на свободу. С холма за спасательной операцией внимательно наблюдала мама медвежонка.

«Вы лучшие!» — написали жители города в комментариях к видео. Полицейские напомнили гражданам, как важно блокировать крышки мусорных баков, чтобы защитить животных.

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