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18:36 (мск), источник: Mail Новости

В центре Рио-де-Жанейро можно помолиться в «пирамиде Майя» (фото)

Один из самых уникальных католических храмов в мире.

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Собор Святого Себастьяна в центре Рио-де-Жанейро в Бразилии вполне может претендовать на звание одного из самых необычных в мире. Он не похож ни на один из тех христианских соборов, к которым мы привыкли. По сути, это просто гигантская пирамида.

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Необычный храм стоит в центре города уже более 37 лет, а его строительство длилось целых 12 лет. Это огромный усеченный конус диаметром 106 и высотой 96 метров, внутри которого могут разместиться до 20 тысяч прихожан (хотя сидячих мест в церкви только 5 тысяч).

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По какой-то причине архитектор Эдгара Фонсеки хотел, чтобы здание было похоже на пирамиды Майя в Мексике, и у него это прекрасно получилось.

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Внутри стены и крыша здания декорированы разноцветными витражами, и в солнечную погоду они переливаются всеми цветами радуги.

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Кстати, в соборе есть и подземное помещение, в котором разместился Музей Священного Искусства.

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