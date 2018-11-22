В центре Рио-де-Жанейро можно помолиться в «пирамиде Майя» (фото)
Один из самых уникальных католических храмов в мире.
Один из самых уникальных католических храмов в мире.
Собор Святого Себастьяна в центре
Необычный храм стоит в центре города уже более 37 лет, а его строительство длилось целых 12 лет. Это огромный усеченный конус диаметром 106 и высотой 96 метров, внутри которого могут разместиться до 20 тысяч прихожан (хотя сидячих мест в церкви только 5 тысяч).
Внутри стены и крыша здания декорированы разноцветными витражами, и в солнечную погоду они переливаются всеми цветами радуги.
Кстати, в соборе есть и подземное помещение, в котором разместился Музей Священного Искусства.
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