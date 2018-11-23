Маленькая девочка помогла мужчине найти виновника вмятины на его авто

21-летний Эндрю Сипович из американского Буффало был неприятно удивлен, когда утром обнаружил на своей машине, припаркованной на одной из городских улиц, большую вмятину. Особенно обидно было от того, что машина — красный Mustang, подаренный ему родителями.

И, возможно, виновника происшествия Эндрю так бы и не нашел, если бы не благородный поступок одной маленькой девочки. Осматривая свою машину, Сипович обнаружил бумажку под дворником.

В записке говорилось, что в машину врезался школьный автобус, перевозивший эту самую девочку. Она пояснила, что девушка-водитель старательно пыталась протиснуться между припаркованными авто, но в итоге все равно задела одну из машин.

Школьница даже нарисовала схему автобуса и пояснила, как все произошло. Она также уточнила, в какой школе и в каком классе учится, но своего имени не назвала.

Эндрю был настолько тронут соучастием маленькой девочки, что сфотографировал записку и опубликовал ее в Twitter. Молодой человек уже связался с компанией, обслуживающей школьные автобусы в Буффало, и они пообещали выплатить ему компенсацию и предоставить другой автомобиль на время ремонта. Кроме того, Эндрю разузнал имя шестиклассницы, оставившей записку. Теперь он думает, как ее отблагодарить.