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11:40 (мск), источник: Mail Новости

Маленькая девочка помогла мужчине найти виновника вмятины на его авто

И это история о сочувствии.

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21-летний Эндрю Сипович из американского Буффало был неприятно удивлен, когда утром обнаружил на своей машине, припаркованной на одной из городских улиц, большую вмятину. Особенно обидно было от того, что машина — красный Mustang, подаренный ему родителями.

И, возможно, виновника происшествия Эндрю так бы и не нашел, если бы не благородный поступок одной маленькой девочки. Осматривая свою машину, Сипович обнаружил бумажку под дворником.

Анонимная шестиклашка сэкономила мне пару тысяч на ремонте машины (автобус нарисован не в масштабе).

В записке говорилось, что в машину врезался школьный автобус, перевозивший эту самую девочку. Она пояснила, что девушка-водитель старательно пыталась протиснуться между припаркованными авто, но в итоге все равно задела одну из машин.

Школьница даже нарисовала схему автобуса и пояснила, как все произошло. Она также уточнила, в какой школе и в каком классе учится, но своего имени не назвала.

Эндрю был настолько тронут соучастием маленькой девочки, что сфотографировал записку и опубликовал ее в Twitter. Молодой человек уже связался с компанией, обслуживающей школьные автобусы в Буффало, и они пообещали выплатить ему компенсацию и предоставить другой автомобиль на время ремонта. Кроме того, Эндрю разузнал имя шестиклассницы, оставившей записку. Теперь он думает, как ее отблагодарить.

Обновление: ученица, написавшая письмо, был найдена, и мы думаем, как ее вознаградить. Очень благодарен за то, что она сделала.

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