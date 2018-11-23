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12:52 (мск), источник: Mail Новости

Кошмар перфекциониста: как выглядит «кривая» деревня в Англии (фото)

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В британском графстве Суффолк есть небольшая деревня под названием Лавенхем, и ее архитектура уникальна. Но так получилось случайно.

Еще в XV веке Лавенхем прославилась благодаря торговле шерстью и шерстяными изделиями. Продажи шли так хорошо, что поселение быстро росло, а местное население богатело. В истории даже описан случай, как в 1487 году Лавенхем посетил король Генрих VII и оштрафовал несколько семей за «чрезмерное» богатство.

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Поскольку деревня быстро разрасталась, многие в спешке строили дома из непросушенной древесины, которая со временем деформировалась.

Но процветание Лавенхема длилось недолго. В деревне поселились голландские беженцы, которые стали продавать одежду из более дешевых тканей, которая была ярче и лучше, чем шерстяные изделия.

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Вскоре жители деревни начали беднеть, и денег починить покосившиеся дома у них уже не было. Так домики и остались кривыми. Со временем на эту особенность Лавенхема обратили внимание путешественники, и кривые дома превратились в местную достопримечательность.

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Для большей наглядности местные жители начали декорировать дома полосками, специально делая их кривыми, чтобы создать оптическую иллюзию, что дома вот-вот упадут друг на друга.

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