Кошмар перфекциониста: как выглядит «кривая» деревня в Англии (фото)
Не всем будет тут комфортно.
Не всем будет тут комфортно.
В британском графстве Суффолк есть небольшая деревня под названием Лавенхем, и ее архитектура уникальна. Но так получилось случайно.
Еще в XV веке Лавенхем прославилась благодаря торговле шерстью и шерстяными изделиями. Продажи шли так хорошо, что поселение быстро росло, а местное население богатело. В истории даже описан случай, как в 1487 году Лавенхем посетил король Генрих VII и оштрафовал несколько семей за «чрезмерное» богатство.
Поскольку деревня быстро разрасталась, многие в спешке строили дома из непросушенной древесины, которая со временем деформировалась.
Но процветание Лавенхема длилось недолго. В деревне поселились голландские беженцы, которые стали продавать одежду из более дешевых тканей, которая была ярче и лучше, чем шерстяные изделия.
Вскоре жители деревни начали беднеть, и денег починить покосившиеся дома у них уже не было. Так домики и остались кривыми. Со временем на эту особенность Лавенхема обратили внимание путешественники, и кривые дома превратились в местную достопримечательность.
Для большей наглядности местные жители начали декорировать дома полосками, специально делая их кривыми, чтобы создать оптическую иллюзию, что дома
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