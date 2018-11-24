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10:19 (мск), источник: Mail Новости

Ученые обнаружили древнее животное размером со слона

Оно жило в Европе во времена первых динозавров.

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Группа ученых из Польши и Швеции обнаружила кости древнего родственника млекопитающих, который имел вид носорога, клюв черепахи и весил около 9 тонн, как африканский слон.

Животное относится к дицинодонтам и получило название Lisowicia bojani. Оно было обнаружено в деревне Лисовице в 100 км на юг от Кракова. Существо жило во время триасового периода, который начался 252 млн лет назад и закончился 201 млн лет назад.

До сих пор считалось, что во время триаса единственными гигантскими животными в Европе были динозавры.
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«Кто бы мог подумать, что рядом с некоторыми из первых динозавров жили гигантские предки млекопитающих размером со слона?» — удивляется Стивен Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета.

Дицинодонты были первыми позвоночными животными, которые питались растениями. Их название означает «два собачьих зуба». Для большинства этих существ было характерно исчезновение всех зубов, кроме двух верхних клыков. У дицинодонтов имелся роговой клюв, как у черепах. Некоторые виды имели выросты на черепе, похожие на короткие роги.

Частичный скелет нового представителя дицинодонтов был обнаружен в яме, в которой добывали глину для кирпичей. Первые кости в этом месте были замечены в 2006 году. Затем на протяжении 11 лет ученым удалось раскопать более 1000 костей скелета. Отчет о находке опубликован в журнале Science.

Животное достигало 4,5 метров в длину и 2,5 метров в высоту, утверждают авторы исследования Томаш Сулей из института палеобиологии польской академии наук в Варшаве и Гжегож Нидведцки из шведского университета в Уппсале.

Ученые предположили, что дицинодонты быстро эволюционировали, достигнув больших размеров, чтобы не быть съеденными. Исследователи намерены искать родственников Lisowicia bojani на Украине и в Восточной России.

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