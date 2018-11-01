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11:52 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: разноцветные яйца «придумали» динозавры

Исследователи изучили яичную скорлупу ископаемых динозавров со всего мира.

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Яичная скорлупа современных птиц может иметь разный цвет. Некоторые птицы откладывают голубые, зеленоватые, желтые или коричневые яйца, у других видов они пятнистые.

Ранее считалось, что цвет яичной скорлупы эволюционировал у пернатых по-разному. В новом исследовании ученые доказали, что птицы унаследовали его от своих далеких предков — динозавров. Выводы исследователей из Йельского университета, Американского музея естественной истории и Боннского университета опубликованы в журнале Nature.

Чтобы создавать многочисленные цветовые вариации, современные птицы «используют» в скорлупе только два пигмента — красный и синий.

Ученые проанализировали 18 образцов яичной скорлупы ископаемых динозавров со всего мира. Они использовали лазерную микроспектроскопию и нашли следы таких же пигментов.

«Когда динозавры начали строить открытые гнезда, яйцам стали угрожать многочисленные хищники. Это поспособствовало постепенному появлению “камуфляжных” цветов и неповторимых узоров скорлупы», — прокомментировала палеонтолог Жасмина Виеманн.

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