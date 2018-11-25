Чем опасно растение с «глазами» (фото)
Немного пугающий вид — еще не самое страшное.
Немного пугающий вид — еще не самое страшное.
В США и Канаде можно встретить необычное растение под названием воронец толстоножковый. Его белые ягоды с черными пятнышками напоминают глаза фарфоровой куклы,
Многолетнее растение с ветвящимся стеблем не вырастает выше метра. У него нежное белое соцветие, а вот пресловутым «глазкам» нежность не свойственна — они ядовиты. Впрочем, у птиц, поедающих эти плоды, выработался иммунитет к яду. Людям повезет гораздо меньше.
В наше время воронец толстоножковый выращивают как декоративное растение, но в прошлом коренные американцы использовали его в традиционной медицине — им лечили больное горло.
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