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13:35 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит «Куриная церковь» в индонезийских джунглях (фото)

Очень странный молитвенный дом.

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В районе Магеланг на острове Ява в Индонезии прямо посреди леса находится очень необычная и массивная постройка, известная под названием «Куриная церковь».

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Это огромное здание, выполненное в форме птицы. Архитектор Даниэль Аламсжах построил его в 1990-м году как молитвенный дом, в который могут приходить люди всех религий и конфессий для молитв и медитаций.

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Архитектор рассказывал, что идея создать такую необычную форму пришла к нему во время молитвы. По словам Аламсжаха, ему пришло видение, что молитвенный дом должен быть в виде голубя. Но местные жители сходства с «божьей птицей» не нашли, зато опознали в постройке курицу, из-за чего прозвали здание «Куриной церковью».

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Несмотря на благородную задумку, здание особой популярностью не пользовалось. В качестве молитвенного дома оно проработало всего несколько лет, после чего тут расположился реабилитационный центр.

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Со временем местные власти решили вообще закрыть здание, так как требовалось много денег на завершение его строительства и реконструкцию. На несколько лет «Куриная церковь» оказалась заброшенной, но в последнее время здание начало возрождаться благодаря туристам.

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Здесь открылся небольшой музей и проводятся экскурсии, во время которых можно забраться на самый верх здания. Кроме того, в «Куриной церкви» периодически проходят различные выставки, концерты, свадьбы и фотосессии.

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