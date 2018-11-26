Как выглядит «Куриная церковь» в индонезийских джунглях (фото)
Очень странный молитвенный дом.
Очень странный молитвенный дом.
В районе Магеланг на острове Ява в Индонезии прямо посреди леса находится очень необычная и массивная постройка, известная под названием «Куриная церковь».
Это огромное здание, выполненное в форме птицы. Архитектор Даниэль Аламсжах построил его в 1990-м году как молитвенный дом, в который могут приходить люди всех религий и конфессий для молитв и медитаций.
Архитектор рассказывал, что идея создать такую необычную форму пришла к нему во время молитвы. По словам Аламсжаха, ему пришло видение, что молитвенный дом должен быть в виде голубя. Но местные жители сходства с «божьей птицей» не нашли, зато опознали в постройке курицу,
Несмотря на благородную задумку, здание особой популярностью не пользовалось. В качестве молитвенного дома оно проработало всего несколько лет, после чего тут расположился реабилитационный центр.
Со временем местные власти решили вообще закрыть здание, так как требовалось много денег на завершение его строительства и реконструкцию. На несколько лет «Куриная церковь» оказалась заброшенной, но в последнее время здание начало возрождаться благодаря туристам.
Здесь открылся небольшой музей и проводятся экскурсии, во время которых можно забраться на самый верх здания. Кроме того, в «Куриной церкви» периодически проходят различные выставки, концерты, свадьбы и фотосессии.
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