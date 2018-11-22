Как выглядит уникальный розовый храм с драконом (фото)
Такой храм точно не ожидаешь увидеть.
Такой храм точно не ожидаешь увидеть.
В таиландском городе Накхонпатхом, который находится недалеко от Бангкока, есть удивительная достопримечательность, о которой
Не каждый день можно увидеть 50-метровый буддийский храм
Кто был архитектором этого причудливого здания доподлинно неизвестно, но ходит легенда, что образ здания пришел в голову создателю во время недельной медитации и голодания. Официально храм был открыт в 1985 году.
Все 17 этажей здания полностью рабочие, но туристов пускают только до 10 этажа — остальные открыты только монахам.
Помимо гигантской башни, на территории комплекса Ват Сампхан есть удивительной красоты сад с огромными скульптурами животных и мифических существ.
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