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23:05 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит уникальный розовый храм с драконом (фото)

Такой храм точно не ожидаешь увидеть.

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В таиландском городе Накхонпатхом, который находится недалеко от Бангкока, есть удивительная достопримечательность, о которой почему-то знают очень мало туристов. И это непростительное упущение.

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Не каждый день можно увидеть 50-метровый буддийский храм ярко-розового цвета, который обвивает чешуйчатый дракон. Уникальный Ват Сампхан или Храм Дракона больше напоминает аттракцион в Диснейленде.

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Кто был архитектором этого причудливого здания доподлинно неизвестно, но ходит легенда, что образ здания пришел в голову создателю во время недельной медитации и голодания. Официально храм был открыт в 1985 году.

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Все 17 этажей здания полностью рабочие, но туристов пускают только до 10 этажа — остальные открыты только монахам.

Помимо гигантской башни, на территории комплекса Ват Сампхан есть удивительной красоты сад с огромными скульптурами животных и мифических существ.

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