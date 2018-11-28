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13:08 (мск), источник: Mail Новости

Пользователь Сети обнаружил на семейном фото неожиданного «гостя»

Немного воображения, и оптическая иллюзия готова.

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В Сети стало популярным семейное фото, которое издалека кажется совсем не тем, чем является на самом деле.

Коллекции
Оптические иллюзии или обман зрения

Снимок опубликовал на Reddit пользователь под ником Cldcsehunter. Именно он заметил нечто странное в фотографии на холодильнике своей кухни. Это было обычное семейное фото, но, как только мужчина отошел подальше и расфокусировал взгляд, он тут же заметил, как торшер на фото превратился в силуэт, очень напоминающий лицо Иисуса.

Оптическая иллюзия привлекла внимание других пользователей, которые также заметили эти преобразования. В считанные часы оптическая иллюзия стала вирусной и перекочевала в другие соцсети.

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