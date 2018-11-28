Пользователь Сети обнаружил на семейном фото неожиданного «гостя»

В Сети стало популярным семейное фото, которое издалека кажется совсем не тем, чем является на самом деле.

Снимок опубликовал на Reddit пользователь под ником Cldcsehunter. Именно он заметил нечто странное в фотографии на холодильнике своей кухни. Это было обычное семейное фото, но, как только мужчина отошел подальше и расфокусировал взгляд, он тут же заметил, как торшер на фото превратился в силуэт, очень напоминающий лицо Иисуса.