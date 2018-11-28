Австралиец сделал предложение любимой с помощью ее учеников

26-летняя учительница начальных классов Лютеранского колледжа Сент-Джеймса в австралийском городе Хервей-Бэй Стефани Конрой свою помолвку точно не забудет никогда. Важное событие стало не только очень неожиданным, но и еще и прославило девушку на весь мир.

Дело в том, что 24-летний возлюбленный Стефани Джексон Сьюэлл решил сделать предложение оригинальным и запоминающимся. Он разработал хитрый план, к осуществлению которого привлек учителей колледжа, где работает его невеста, а также ее учеников-второклассников.

В назначенный день Стефани вызвали на разговор к директору, а вернувшись, она заподозрила неладное. Подходя к своему кабинету девушка услышала любимую романтическую песню, звучащую из класса, при этом дети подозрительно молчали. Зайдя внутрь, она увидела трех учеников, держащих таблички с надписью: «Мисс Конрой, вы станете миссис Сьюэлл?».

Мгновение спустя в классе появился жених Стефани Джексон, который опустился на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Конечно, она не смогла ему отказать.

Примечательно, что за происходящим в классе наблюдали не только ученики, но также коллеги-учителя, директор и даже мама невесты, которая тоже работает в этой школе. До этого момента женщина и не догадывалась, зачем ее позвали в класс дочери.

Предложение-сюрприз свидетели сняли на камеру и опубликовали в соцсети, после чего историей заинтересовались журналисты, которые и сделали пару знаменитыми.

Стефани и Джексон сообщили, что планируют свадьбу на сентябрь 2019 года. Будут ли присутствовать на торжестве ее ученики — пока неизвестно, но девушка сказала, что обязательно об этом подумает.