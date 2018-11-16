That's one way to sweep her off her feet! ? ? pic.twitter.com/l2PNdb2nTX— Daily Mail US (@DailyMail) 15 ноября 2018 г.
Сногсшибательное предложение. Парень удивил возлюбленную посреди волейбольной игры
Такого она точно не ожидала.
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Такого она точно не ожидала.
Предложение руки и сердца — это очень важный и волнительный момент, и мужчины стараются сделать его абсолютно незабываемым.
That's one way to sweep her off her feet! ? ? pic.twitter.com/l2PNdb2nTX— Daily Mail US (@DailyMail) 15 ноября 2018 г.
В Сеть попало видео, на котором молодой человек сделал предложение возлюбленной прямо посреди ее волейбольной игры. Парень планировал выбежать на площадку в самый разгар матча, но своим внезапным появлением лишь сбил ее с ног.
После того, как он помог девушке подняться, он сам опустился на одно колено и задал тот самый важный вопрос. Конечно, она ответила согласием. Все это происходило на глазах у спортсменов и болельщиков, среди которых были и родственники невесты.
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