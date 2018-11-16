Сногсшибательное предложение. Парень удивил возлюбленную посреди волейбольной игры

Предложение руки и сердца — это очень важный и волнительный момент, и мужчины стараются сделать его абсолютно незабываемым.

В Сеть попало видео, на котором молодой человек сделал предложение возлюбленной прямо посреди ее волейбольной игры. Парень планировал выбежать на площадку в самый разгар матча, но своим внезапным появлением лишь сбил ее с ног.

После того, как он помог девушке подняться, он сам опустился на одно колено и задал тот самый важный вопрос. Конечно, она ответила согласием. Все это происходило на глазах у спортсменов и болельщиков, среди которых были и родственники невесты.