Ученые показали, каким будет новый суперконтинент на Земле
Процесс его образования скоро начнется.
Процесс его образования скоро начнется.
Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. За счет этого движения каждые 400−600 миллионов лет континенты собираются в огромный материк. В прошлом таким суперконтинентом была Пангея, которая раскололась на современные континенты 200−150 млн лет назад. Сейчас континенты находятся на этапе почти максимального разъединения.
В статье для журнала Global and Planetary Change ученые предложили четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.
Если Атлантический океан продолжит расширяться, как он делает это сейчас, а Тихий океан — закрываться, в конце концов Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой. К ним присоединятся Африка и Евразия. Австралия окажется зажатой посредине.
Если Атлантический океан замедлит расширение, Европа, Америка и Африка соединятся в один континент под названием Пангея Ультима. Со всех сторон он будет омываться Тихим океаном.
Атлантический и Тихий океан могут закрыться. Им на смену придет новый океанический бассейн на месте паназиатского раскола, который проходит по линии Западная Индия — Арктика. Дрейфующая на север Австралия окажется в центре нового суперконтинента.
Если все плиты продолжат дрейфовать на север, то в конце концов встретятся у Северного полюса. Они сгруппируются в Северном полушарии, а в Южном останутся только Антарктида и бескрайний океан.
Остальные сценарии возможны, если в силу вступят новые процессы.
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