Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жесткая позиция Меркель по инциденту в Керчи: разговор с Путиным
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Возлюбленная 73-летнего Петросяна обустроила детскую
Бывшая модель без стеснения показала себя после отказа от диет
Названы лучшие места России для переезда
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Украина показала, что РФ хозяйка на Азове: эксперт
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Опасно маневрируют: Корабли Украины вторглись в РФ - обстановка
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
В Москве массово эвакуируют торговые центры
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Сплю с 30 мужчинами: как мигрантка работает в элитном борделе
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
16:51 (мск), источник: Mail Новости

Ученые показали, каким будет новый суперконтинент на Земле

Процесс его образования скоро начнется.

Наверх

Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. За счет этого движения каждые 400−600 миллионов лет континенты собираются в огромный материк. В прошлом таким суперконтинентом была Пангея, которая раскололась на современные континенты 200−150 млн лет назад. Сейчас континенты находятся на этапе почти максимального разъединения.

В дальнейшем, утверждают ученые, начнутся обратные процессы сближения, пока через 200−250 млн лет материки не образуют новый суперконтинет. Вопрос в том, как именно он будет формироваться и какой будет форма будущего единого материка.

В статье для журнала Global and Planetary Change ученые предложили четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

Новопангея

Если Атлантический океан продолжит расширяться, как он делает это сейчас, а Тихий океан — закрываться, в конце концов Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой. К ним присоединятся Африка и Евразия. Австралия окажется зажатой посредине.

Пангея Ультима

Если Атлантический океан замедлит расширение, Европа, Америка и Африка соединятся в один континент под названием Пангея Ультима. Со всех сторон он будет омываться Тихим океаном.

Аурика

Атлантический и Тихий океан могут закрыться. Им на смену придет новый океанический бассейн на месте паназиатского раскола, который проходит по линии Западная Индия — Арктика. Дрейфующая на север Австралия окажется в центре нового суперконтинента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Амазия

Если все плиты продолжат дрейфовать на север, то в конце концов встретятся у Северного полюса. Они сгруппируются в Северном полушарии, а в Южном останутся только Антарктида и бескрайний океан.

Пока что Новопангея — наиболее вероятный вариант, отмечают ученые.

Остальные сценарии возможны, если в силу вступят новые процессы.

Читайте также:

Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе
В Новой Зеландии на побережье нашли скелет жуткого существа
Пользователь Сети заметил на семейном фото неожиданного «гостя»
Звонок Трампа обвалил цены на нефть
Банки разъяснили, почему блокируют переводы с карты на карту
Бык-гигант стал героем соцсетей (фото)
Спорт
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской "Виктории" из Пльзени на своем поле (1:2), потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ и может не попасть даже в весенние стадии ЛЕ
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли Актер пожертвовал идеальным прессом, чтобы сыграть незадачливого офисного сотрудника в комедии «Все или ничего»
Недвижимость
Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни
Где хранить то, что нужно скрыть
Шесть регионов готовы к программе переселения, но денег на это нет
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Новый конкурс рассказов. Поиграем? 360
Жалеть и поддерживать влюбленного в тебя мужчину-это как тушить огонь керосином))) 260
Это обидно? 190
Сын не любит читать. Не просто не любит - не понимает для чего это надо. 136
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь