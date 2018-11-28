Ученые показали, каким будет новый суперконтинент на Земле

Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. За счет этого движения каждые 400−600 миллионов лет континенты собираются в огромный материк. В прошлом таким суперконтинентом была Пангея, которая раскололась на современные континенты 200−150 млн лет назад. Сейчас континенты находятся на этапе почти максимального разъединения.

В дальнейшем, утверждают ученые, начнутся обратные процессы сближения, пока через 200−250 млн лет материки не образуют новый суперконтинет. Вопрос в том, как именно он будет формироваться и какой будет форма будущего единого материка.

В статье для журнала Global and Planetary Change ученые предложили четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

Новопангея

Если Атлантический океан продолжит расширяться, как он делает это сейчас, а Тихий океан — закрываться, в конце концов Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой. К ним присоединятся Африка и Евразия. Австралия окажется зажатой посредине.

Пангея Ультима

Если Атлантический океан замедлит расширение, Европа, Америка и Африка соединятся в один континент под названием Пангея Ультима. Со всех сторон он будет омываться Тихим океаном.

Аурика

Атлантический и Тихий океан могут закрыться. Им на смену придет новый океанический бассейн на месте паназиатского раскола, который проходит по линии Западная Индия — Арктика. Дрейфующая на север Австралия окажется в центре нового суперконтинента.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VqjHmtZ9240?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Амазия

Если все плиты продолжат дрейфовать на север, то в конце концов встретятся у Северного полюса. Они сгруппируются в Северном полушарии, а в Южном останутся только Антарктида и бескрайний океан.

Пока что Новопангея — наиболее вероятный вариант, отмечают ученые.

Остальные сценарии возможны, если в силу вступят новые процессы.