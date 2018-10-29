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13:12 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: в Индии вырастет новый горный хребет

Он отделит север Индостана от юга.

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200 млн лет назад на Земле был всего один суперконтинент — Пангея. Затем она раскололась на отдельные части — прообразы современных материков. При этом Индостан, приблизившись к Евразии около 50 млн лет назад, продолжил движение и начал сминать окраины континента. В результате столкновения появились Гималаи — высочайшие горы планеты.

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Похожий процесс может произойти в ближайшем геологическом будущем. Он приведет к появлению новой горной цепи в центральной части Индии, утверждают ученые из Новосибирского государственного университета совместно с исследователями из Индии, Швейцарии и Саудовской Аравии. Их исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Субдукция — это геологический процесс, в результате которого одни блоки земной коры погружаются под другие. О субдукции свидетельствуют повышенная вулканическая и сейсмическая активность в регионе. Такая, например, как Гуджаратское землетрясение 2001 года с магнитудой 7,7 баллов, в результате которого погибли 20 тысяч человек. И хотя оно наблюдалось внутри континентальной индийской плиты вдали от любых литосферных границ, есть и другие доказательства субдукции в регионе. Это землетрясения в Онголе, Маунт-Абу, Латур-Киллари и других городах центральной Индии.

В исследовании ученые предположили, что вероятной зоной нового столкновения будет участок протяженностью 1000 км и шириной 50 км от реки Нармада до реки Сон.

Геологические данные показывают, что он совпадает с разрывом в земной коре, который появился около миллиарда лет назад. Подобные зоны уязвимы к деформациям земной коры.

Этот линеамент (участок рельефа, связанный с глубинным разломом) расположен между толстой и тонкой литосферой, говорит геофизик Иван Кулаков из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН. Толщина на южной стороне линеамента составляет около 80−100 км, а на севере — 120−200 км. Спутниковые данные также показывают значительные деформации в коре континентальной Индии.

Ученые смоделировали будущее поведение литосферы в регионе и показали, что в течение нескольких миллионов лет в этом месте вырастут высокие горы, которые отделят Северную Индию от южной части.

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