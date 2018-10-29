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11:40 (мск), источник: Mail Новости

Какие чудеса планеты нужно увидеть, пока они не исчезли

Многие помнят, как одна из главных природных достопримечательностей Мальты — скала Лазурное окно — рухнула во время шторма в марте 2017 года. Исчезновение грозит и многим другим легендарным местам планеты. Но еще есть немного времени, чтобы увидеть их собственными глазами.

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Большой Барьерный риф

Крупнейший в мире коралловый риф протянулся вдоль побережья Австралии на 2500 км. Он настолько большой, что увидеть его можно из космоса. Риф строился 8 тысяч лет из миллиардов крошечных коралловых полипов. Большой Барьерный риф поддерживает жизнь огромного разнообразия живых организмов и назван одним из семи природных чудес света.

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Закисление океана и повышение температуры вод из-за глобального потепления убили 93% рифа за последние 25 лет. Природоохранные организации предсказывают, что Большой барьерный риф погибнет полностью к 2030 году.

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Мертвое море

Бессточное солёное озеро, располагающееся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией, привлекает огромное число туристов. Сюда приезжают за лечением, косметическими процедурами или просто посмотреть на легендарное место и чудо природы.

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Поток туристов может сократиться уже в ближайшие десятилетия. Уровень воды в море падает со скоростью примерно 1 метр в год. К этому привели промышленная разработка минералов и использование 80% впадающих в озеро притоков.

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Мальдивы

Райские острова в Индийском океане имеют высоту всего 1,8 м над уровнем моря. Это ставит Мальдивы под угрозу исчезновения из-за роста уровня Мирового океана.

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И хотя президент страны пообещал прекратить добычу ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, усилий одного государства недостаточно, чтобы ликвидировать угрозу.

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Мадагаскар

Островное государство в Индийском океане является еще и островом невероятного природного разнообразия. 80% видов растений и животных, живущих на Мадагаскаре, не встречаются больше нигде в мире.

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Некоторые из них даже никогда не регистрировались и, скорее всего, уже не будут описаны наукой. Им угрожают частые пожары, браконьеры и исчезновение лесов. Через 35 лет, прогнозируют природозащитники, от биоразнообразия на Мадагаскаре не останется и следа.

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Килиманджаро

Потухший вулкан в Танзании и самая высокая гора Африки неуклонно теряет снежную шапку. Белоснежная вершина продержалась 11 тысячелетий, но может исчезнуть в ближайшие 15 лет.

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За последние 100 лет гора уже потеряла 85% льда и снега. Вырубка лесов привела к уменьшению водяных паров и, соответственно, снегопадов над вершиной.

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